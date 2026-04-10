Головна » Життя » Суспільство

Власне житло під 3%: як військовим та ветеранам отримати іпотеку через "єОселю"

18:02 10.04.2026 Пт
Житло повинно відповідати певним нормам. Які діють ліміти?
aimg Василина Копитко
Власне житло під 3%: як військовим та ветеранам отримати іпотеку через "єОселю" Подати заявку на участь у програмі можна через "Дію"

В Україні продовжує діяти державна програма пільгового кредитування "єОселя", яка дозволяє військовослужбовцям та ветеранам придбати житло на максимально вигідних умовах. Ставки за кредитами коливаються від 3% до 7% залежно від статусу заявника.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мінветеранів у Facebook.

Головне:

  • Пільгові ставки: 3% для кадрових військових та мобілізованих, 7% - для ветеранів та УБД.
  • Термін: Кредит видається на строк до 20 років із мінімальним першим внеском.
  • Ліміти площі: До 115,5 м² для квартир та до 125,5 м² для приватних будинків.
  • Оформлення: Подати заявку можна повністю дистанційно через застосунок "Дія".

Іпотека під 3%: умови для військовослужбовців

Пільгова ставка у 3% річних доступна для військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, а також для тих, хто був призваний за мобілізацією. Це найнижча кредитна ставка, яка діє в межах державної підтримки.

Вимоги до нерухомості:

  • Об’єкти: Квартира або приватний будинок (вторинний ринок або етап будівництва).
  • Локація: Житло не має бути на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій.
  • Площа: Квартира - до 115,5 м², приватний будинок - до 125,5 м².

Умови для ветеранів та їхніх родин

Для ветеранів, учасників бойових дій та сімей загиблих захисників і захисниць передбачена фіксована ставка 7% на термін до 20 років.

Скористатися цією опцією можуть:

  • Учасники бойових дій (УБД).
  • Особи з інвалідністю внаслідок війни.
  • Сім’ї загиблих ветеранів та захисників України.

Як подати заявку: покрокова інструкція

Процес оформлення іпотеки повністю цифровізований і відбувається через застосунок "Дія".

Алгоритм дій для діючих військових:

  • Відкрити розділ "Послуги" та обрати "єОселя".
  • Заповнити заявку та дочекатися попереднього схвалення.
  • Обрати банк-партнер та подати необхідні документи.

Для ветеранів у застосунку працює спеціальний розділ: "Сервіси" - "Ветеран Pro" - "єОселя".

Особи з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи можуть отримати компенсацію за купівлю оселі.

Ветерани, окрім знижки 75% на оплату житла та комуналки, мають можливість отримати грошову компенсацію за оренду.

