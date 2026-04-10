Власне житло під 3%: як військовим та ветеранам отримати іпотеку через "єОселю"
В Україні продовжує діяти державна програма пільгового кредитування "єОселя", яка дозволяє військовослужбовцям та ветеранам придбати житло на максимально вигідних умовах. Ставки за кредитами коливаються від 3% до 7% залежно від статусу заявника.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мінветеранів у Facebook.
Головне:
- Пільгові ставки: 3% для кадрових військових та мобілізованих, 7% - для ветеранів та УБД.
- Термін: Кредит видається на строк до 20 років із мінімальним першим внеском.
- Ліміти площі: До 115,5 м² для квартир та до 125,5 м² для приватних будинків.
- Оформлення: Подати заявку можна повністю дистанційно через застосунок "Дія".
Іпотека під 3%: умови для військовослужбовців
Пільгова ставка у 3% річних доступна для військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, а також для тих, хто був призваний за мобілізацією. Це найнижча кредитна ставка, яка діє в межах державної підтримки.
Вимоги до нерухомості:
- Об’єкти: Квартира або приватний будинок (вторинний ринок або етап будівництва).
- Локація: Житло не має бути на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій.
- Площа: Квартира - до 115,5 м², приватний будинок - до 125,5 м².
Умови для ветеранів та їхніх родин
Для ветеранів, учасників бойових дій та сімей загиблих захисників і захисниць передбачена фіксована ставка 7% на термін до 20 років.
Скористатися цією опцією можуть:
- Учасники бойових дій (УБД).
- Особи з інвалідністю внаслідок війни.
- Сім’ї загиблих ветеранів та захисників України.
Як подати заявку: покрокова інструкція
Процес оформлення іпотеки повністю цифровізований і відбувається через застосунок "Дія".
Алгоритм дій для діючих військових:
- Відкрити розділ "Послуги" та обрати "єОселя".
- Заповнити заявку та дочекатися попереднього схвалення.
- Обрати банк-партнер та подати необхідні документи.
Для ветеранів у застосунку працює спеціальний розділ: "Сервіси" - "Ветеран Pro" - "єОселя".
забезпечення ветеранів власним житлом залишається одним із пріоритетних напрямків державної підтримки захисників. Зокрема, особи з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи можуть отримати компенсацію за купівлю оселі.
