Головна » Новини » Війна в Україні

Гринчук розповіла про наслідки масованої атаки РФ: де постраждали енергооб'єкти

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 10:41
Гринчук розповіла про наслідки масованої атаки РФ: де постраждали енергооб'єкти Фото: росіяни атакували енергооб'єкти України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ворог знову завдав прицільних ударів по енергетичній інфраструктурі в чотирьох регіонах України.

Про це заявила міністр енергетики Світлани Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

За словами Гринчук, ворог знову завдав прицільних ударів по енергетичній інфраструктурі в Сумській та Чернігівській області.

Також, за словами міністра, пошкодження зафіксовані на Дніпропетровщині та Харківщині.

Атака на Україну 23 жовтня

Нагадаємо, що у ніч на 23 жовтня у Києві та областях кілька разів оголошували повітряну тривогу. Першого разу окупанти атакували столицю дронами.

Так, у Подільському районі уламки дрона впали на дах житлового будинку. За іншою адресою уламки впали поблизу житлового будинку.

В Обонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком дрона. У Деснянському районі тим часом пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок. Під час даної атаки постраждали люди.

Зауважимо, що у ніч на 23 жовтня Київ зазнав значної атаки російськими дронами. Хагалом внаслідок обстрілу постраждали семеро людей та зафіксовано багато руйнувань по місту. РБК-Україна зібрало всі деталі ворожої атаки на столицю.

Вдруге оголошували повітряну тривогу через загрозу удару балістичних ракет.

За кілька хвилин Повітряні Сили додали уточнення про конкретну швидкісну ціль, яка спрямовується на місто Кременчук.

Тим часом, на Сумщині через обстріли пошкоджено залізничну інфраструктуру та рухомий склад.

Детальніше про наслідки ворожого удару в Сумській області, можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

