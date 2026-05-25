До 8 тисяч доларів щомісяця: хто заробляє найбільше в оборонці

Компанії української оборони пропонують помітно вищий рівень зарплат, ніж у середньому на ринку праці. Також вони мають достатнє фінансування, щоб залучати спеціалістів з досвідом та мотивувати нових кадрів.
Середня зарплата у вакансіях оборонно-промислового комплексу (ОПК) на Work.ua складає 40 тисяч гривень, водночас середня зарплата на ринку праці - близько 28 тисяч гривень.
Таким чином, зарплата в оборонці приблизно на 43% вища за середню на ринку.
Частково на це впливає специфіка вакансій, серед яких більшість - високооплачувані професії.
Здебільшого роботодавці шукають фахівців із досвідом, що також не може не впливати на пропонований дохід.
Зокрема, у середньому інженеру-конструктору пропонують 40 тисяч гривень, тоді як в ОПК на цій же посаді можна заробляти в середньому 60 тисяч гривень, тобто на 50% більше.
При цьому, майже половина опитаних CORE Team оборонних компаній повідомили, що платять зарплати на рівні ринку, а не більше за інші сектори.
Інженери у компаніях оборонки, залежно від їх спеціалізації, мають вилки зарплат на рівні 2,5-4 тисячі доларів, але окремі спеціалісти можуть отримувати до 8 тисяч доларів.
