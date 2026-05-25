UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

До 8 тисяч доларів щомісяця: хто заробляє найбільше в оборонці

12:45 25.05.2026 Пн
2 хв
Ким треба працювати, щоб заробляти такі гроші?
aimg Ірина Глухова
Фото: в оборонці можна заробити до 8 тисяч доларів (Getty Images)

Компанії української оборони пропонують помітно вищий рівень зарплат, ніж у середньому на ринку праці. Також вони мають достатнє фінансування, щоб залучати спеціалістів з досвідом та мотивувати нових кадрів.

Середня зарплата у вакансіях оборонно-промислового комплексу (ОПК) на Work.ua складає 40 тисяч гривень, водночас середня зарплата на ринку праці - близько 28 тисяч гривень.

Таким чином, зарплата в оборонці приблизно на 43% вища за середню на ринку.
Частково на це впливає специфіка вакансій, серед яких більшість - високооплачувані професії.

Здебільшого роботодавці шукають фахівців із досвідом, що також не може не впливати на пропонований дохід.

Зокрема, у середньому інженеру-конструктору пропонують 40 тисяч гривень, тоді як в ОПК на цій же посаді можна заробляти в середньому 60 тисяч гривень, тобто на 50% більше.

При цьому, майже половина опитаних CORE Team оборонних компаній повідомили, що платять зарплати на рівні ринку, а не більше за інші сектори.

Інженери у компаніях оборонки, залежно від їх спеціалізації, мають вилки зарплат на рівні 2,5-4 тисячі доларів, але окремі спеціалісти можуть отримувати до 8 тисяч доларів.

Робота в Україні

Нагадаємо, РБК-Україна вже писало, що в українському оборонно-промисловому комплексі відчувається гострий дефіцит кадрів і називалася одна з головних причин такої ситуації.

А міністр економіки Олексій Соболев заявляв, що нестача працівників є однією з ключових проблем економіки. За оцінками уряду, для стабільного розвитку країні потрібно ще близько 4,5 млн працівників протягом наступного десятиліття.

Також повідомлялося, що у 2026 році в Україні зросли зарплати в робітничих професіях - подекуди вони перевищують 60 тисяч гривень. Проте загальна кількість вакансій на ринку праці зменшилася.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОПКЗарплата в УкраїніВійна в УкраїніРобота в Україні