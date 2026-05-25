До 8 тысяч долларов ежемесячно: кто зарабатывает больше всех в оборонке

Средняя зарплата в вакансиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Work.ua составляет 40 тысяч гривен, в то же время средняя зарплата на рынке труда - около 28 тысяч гривен.

Таким образом, зарплата в оборонке примерно на 43% выше средней на рынке.

Частично на это влияет специфика вакансий, среди которых большинство - высокооплачиваемые профессии.

В основном работодатели ищут специалистов с опытом, что также не может не влиять на предлагаемый доход.

В частности, в среднем инженеру-конструктору предлагают 40 тысяч гривен, тогда как в ОПК на этой же должности можно зарабатывать в среднем 60 тысяч гривен, то есть на 50% больше.

При этом, почти половина опрошенных CORE Team оборонных компаний сообщили, что платят зарплаты на уровне рынка, а не больше других секторов.

Инженеры в компаниях оборонки, в зависимости от их специализации, имеют вилки зарплат на уровне 2,5-4 тысячи долларов, но отдельные специалисты могут получать до 8 тысяч долларов.