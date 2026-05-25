До 8 тысяч долларов ежемесячно: кто зарабатывает больше всех в оборонке

12:45 25.05.2026 Пн
2 мин
Кем надо работать, чтобы зарабатывать такие деньги?
aimg Ирина Глухова
Фото: в оборонке можно заработать до 8 тысяч долларов (Getty Images)

Компании украинской обороны предлагают заметно более высокий уровень зарплат, чем в среднем на рынке труда. Также они имеют достаточное финансирование, чтобы привлекать специалистов с опытом и мотивировать новых кадров.

Средняя зарплата в вакансиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Work.ua составляет 40 тысяч гривен, в то же время средняя зарплата на рынке труда - около 28 тысяч гривен.

Таким образом, зарплата в оборонке примерно на 43% выше средней на рынке.
Частично на это влияет специфика вакансий, среди которых большинство - высокооплачиваемые профессии.

В основном работодатели ищут специалистов с опытом, что также не может не влиять на предлагаемый доход.

В частности, в среднем инженеру-конструктору предлагают 40 тысяч гривен, тогда как в ОПК на этой же должности можно зарабатывать в среднем 60 тысяч гривен, то есть на 50% больше.

При этом, почти половина опрошенных CORE Team оборонных компаний сообщили, что платят зарплаты на уровне рынка, а не больше других секторов.

Инженеры в компаниях оборонки, в зависимости от их специализации, имеют вилки зарплат на уровне 2,5-4 тысячи долларов, но отдельные специалисты могут получать до 8 тысяч долларов.

Работа в Украине

Напомним, РБК-Украина уже писало, что в украинском оборонно-промышленном комплексе ощущается острый дефицит кадров и называлась одна из главных причин такой ситуации.

А министр экономики Алексей Соболев заявлял, что нехватка работников является одной из ключевых проблем экономики. По оценкам правительства, для стабильного развития стране нужно еще около 4,5 млн работников в течение следующего десятилетия.

Также сообщалось, что в 2026 году в Украине выросли зарплаты в рабочих профессиях - кое-где они превышают 60 тысяч гривен. Однако общее количество вакансий на рынке труда уменьшилось.

