До 8 тисяч доларів щомісяця: хто заробляє найбільше в оборонці

12:45 25.05.2026 Пн
2 хв
Ким треба працювати, щоб заробляти такі гроші?
aimg Ірина Глухова
До 8 тисяч доларів щомісяця: хто заробляє найбільше в оборонці Фото: в оборонці можна заробити до 8 тисяч доларів (Getty Images)
Компанії української оборони пропонують помітно вищий рівень зарплат, ніж у середньому на ринку праці. Також вони мають достатнє фінансування, щоб залучати спеціалістів з досвідом та мотивувати нових кадрів.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Зарплати до $8000 та бронь від мобілізації: як український ВПК бореться з дефіцитом кадрів".

Середня зарплата у вакансіях оборонно-промислового комплексу (ОПК) на Work.ua складає 40 тисяч гривень, водночас середня зарплата на ринку праці - близько 28 тисяч гривень.

Таким чином, зарплата в оборонці приблизно на 43% вища за середню на ринку.
Частково на це впливає специфіка вакансій, серед яких більшість - високооплачувані професії.

Здебільшого роботодавці шукають фахівців із досвідом, що також не може не впливати на пропонований дохід.

Зокрема, у середньому інженеру-конструктору пропонують 40 тисяч гривень, тоді як в ОПК на цій же посаді можна заробляти в середньому 60 тисяч гривень, тобто на 50% більше.

При цьому, майже половина опитаних CORE Team оборонних компаній повідомили, що платять зарплати на рівні ринку, а не більше за інші сектори.

Інженери у компаніях оборонки, залежно від їх спеціалізації, мають вилки зарплат на рівні 2,5-4 тисячі доларів, але окремі спеціалісти можуть отримувати до 8 тисяч доларів.

Нагадаємо, РБК-Україна вже писало, що в українському оборонно-промисловому комплексі відчувається гострий дефіцит кадрів і називалася одна з головних причин такої ситуації.

А міністр економіки Олексій Соболев заявляв, що нестача працівників є однією з ключових проблем економіки. За оцінками уряду, для стабільного розвитку країні потрібно ще близько 4,5 млн працівників протягом наступного десятиліття.

Також повідомлялося, що у 2026 році в Україні зросли зарплати в робітничих професіях - подекуди вони перевищують 60 тисяч гривень. Проте загальна кількість вакансій на ринку праці зменшилася.

До Києва з першим візитом прибула лідерка опозиції Білорусі Тихановська
