До 8 тысяч долларов ежемесячно: кто зарабатывает больше всех в оборонке
Компании украинской обороны предлагают заметно более высокий уровень зарплат, чем в среднем на рынке труда. Также они имеют достаточное финансирование, чтобы привлекать специалистов с опытом и мотивировать новых кадров.
Об этом говорится в материале РБК-Украина"Зарплаты до $8000 и бронь от мобилизации: как украинский ВПК борется с дефицитом кадров".
Средняя зарплата в вакансиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Work.ua составляет 40 тысяч гривен, в то же время средняя зарплата на рынке труда - около 28 тысяч гривен.
Таким образом, зарплата в оборонке примерно на 43% выше средней на рынке.
Частично на это влияет специфика вакансий, среди которых большинство - высокооплачиваемые профессии.
В основном работодатели ищут специалистов с опытом, что также не может не влиять на предлагаемый доход.
В частности, в среднем инженеру-конструктору предлагают 40 тысяч гривен, тогда как в ОПК на этой же должности можно зарабатывать в среднем 60 тысяч гривен, то есть на 50% больше.
При этом, почти половина опрошенных CORE Team оборонных компаний сообщили, что платят зарплаты на уровне рынка, а не больше других секторов.
Инженеры в компаниях оборонки, в зависимости от их специализации, имеют вилки зарплат на уровне 2,5-4 тысячи долларов, но отдельные специалисты могут получать до 8 тысяч долларов.
Напомним, РБК-Украина уже писало, что в украинском оборонно-промышленном комплексе ощущается острый дефицит кадров и называлась одна из главных причин такой ситуации.
А министр экономики Алексей Соболев заявлял, что нехватка работников является одной из ключевых проблем экономики. По оценкам правительства, для стабильного развития стране нужно еще около 4,5 млн работников в течение следующего десятилетия.
Также сообщалось, что в 2026 году в Украине выросли зарплаты в рабочих профессиях - кое-где они превышают 60 тысяч гривен. Однако общее количество вакансий на рынке труда уменьшилось.