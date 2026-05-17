До 70 тисяч на рік: які спеціальності у Львівській політехніці найдорожчі та навпаки

Які спеціальності стали найдорожчими та навпаки

Очільниця вишу розповіла, що в цілому вартість навчання у Львівській політехніці залежить:

не лише від спеціальності;

але і від конкретної освітньої програми та її популярності.

Найдорожчими впродовж поточного навчального року стали, за її словами, програми, пов'язані:

зі штучним інтелектом (ШІ);

із транспортними технологіями;

із психологією.

"Тоді як найдоступнішими залишаються інженерні напрями, зокрема матеріалознавство", - повідомила Шаховська.

Скільки коштував денний бакалаврат і для кого

"На цей рік цін на навчання ще немає, наведу деякі за 2025-й", - зауважила ректорка Львівської політехніки.

Так, якщо зосередитись "виключно на цифрах для вступників на бакалаврат денної форми навчання", то найвища вартість в університеті торік була на освітній програмі "Системи штучного інтелекту".

Там рік навчання коштував 69 900 гривень.

Тим часом вартість підготовки фахівців із транспортних технологій на автомобільному транспорті - становила 50 000 гривень (за навчальний рік).

"Що стосується психології, то для майбутніх бакалаврів денної форми вартість навчання була на рівні 49 500 гривень", - поділилась Шаховська.

При цьому значно доступнішими для абітурієнтів, за її словами, залишаються інженерні напрями.

Так, наприклад, навчання за програмою "Прикладне матеріалознавство" на денній формі бакалаврату коштує 38 900 гривень.

"На цьому ж рівні - 38 900 гривень - встановлено ціни й на багато інших технічних спеціальностей, таких як будівництво та цивільна інженерія, електроенергетика чи теплоенергетика", - підсумувала ректорка.