До 70 тысяч в год: какие специальности во Львовской политехнике самые дорогие и наоборот

Какие специальности стали самыми дорогими и наоборот

Руководительница вуза рассказала, что в целом стоимость обучения во Львовской политехнике зависит:

не только от специальности;

но и от конкретной образовательной программы и ее популярности.

Самыми дорогими в течение текущего учебного года стали, по ее словам, программы, связанные:

с искусственным интеллектом (ИИ);

с транспортными технологиями;

с психологией.

"Тогда как самыми доступными остаются инженерные направления, в частности материаловедение", - сообщила Шаховская.

Сколько стоил дневной бакалавриат и для кого

"На этот год цен на обучение еще нет, приведу некоторые за 2025-й", - отметила ректор Львовской политехники.

Так, если сосредоточиться "исключительно на цифрах для поступающих на бакалавриат дневной формы обучения", то самая высокая стоимость в университете в прошлом году была на образовательной программе "Системы искусственного интеллекта".

Там год обучения стоил 69 900 гривен.

Между тем стоимость подготовки специалистов по транспортным технологиям на автомобильном транспорте - составляла 50 000 гривен (за учебный год).

"Что касается психологии, то для будущих бакалавров дневной формы стоимость обучения была на уровне 49 500 гривен", - поделилась Шаховская.

При этом значительно доступнее для абитуриентов, по ее словам, остаются инженерные направления.

Так, например, обучение по программе "Прикладное материаловедение" на дневной форме бакалавриата стоит 38 900 гривен.

"На этом же уровне - 38 900 гривен - установлены цены и на многие другие технические специальности, такие как строительство и гражданская инженерия, электроэнергетика или теплоэнергетика", - подытожила ректор.