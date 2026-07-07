ua en ru
Вт, 07 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

5G в Киеве запустят в июле? В Минцифре сделали заявление о сроках

17:29 07.07.2026 Вт
2 мин
В сети пишут, что 5G заработает уже 21 июля. Но правда ли это?
aimg Дмитрий Левицкий
5G в Киеве запустят в июле? В Минцифре сделали заявление о сроках Фото: Киев готовят к запуску 5G (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинские операторы мобильной связи уже готовятся к запуску технологии 5G в Киеве.

Об этом сообщили РБК-Украина в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Сегодня в Telegram-каналах появилось изображение якобы из ресурсов компании Kyivstar, на котором говорилось о запуске 5G в столице уже 21 июля. Однако РБК-Украина не смогло найти подтверждение этой информации на ресурсах Kyivstar.

РБК-Украина обратилось за комментарием к Минцифры, которое вместе с операторами работает над запуском технологии.

Как ответили в Минцифры, о точной дате запуска 5G в Киеве говорить еще рано.

"Все операторы готовятся к запуску 5G в Киеве и проводят необходимые технические работы. О точной дате запуска будет сообщено после завершения подготовки и фактического запуска сети", - заявили в министерстве.

Что такое 5G

5G - это пятое поколение технологий мобильной связи, пришедшее на смену стандарту 4G (LTE).

Три главных отличия и преимущества 5G:

  • Большая скорость: сети 5G могут быть в 10-100 раз быстрее 4G. Это позволяет загружать "тяжелые" файлы или фильмы в высоком качестве в считанные секунды.
  • Минимальная задержка: Время отклика сети снижается почти до нуля (около 1 миллисекунды). Это критически важно для технологий, где доли секунды имеют значение.
  • Емкость сети: 5G способен поддерживать стабильное подключение к миллиону устройств на один квадратный километр без перегрузки сети и потери скорости.

Где уже работает 5G в Украине

Первой технологию 5G в Украине запустили во Львове. Сегодня 5G также работает в Бородянке и Харькове. Однако технология пока доступна только в отдельных районах этих городов и в дальнейшем будет расширяться.

Напомним, ранее в Минцифры рассказали РБК-Украина, что к 2030 году в Украине полностью отключат технологию 3G. Больше подробностей - читайте в интервью замминистра цифровой трансформации Станислава Прибытько для РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
5G (связь пятого поколения) Киев Киевстар Vodafone Украина life:)
Новости
Белый дом назвал время встречи Зеленского и Трампа в Турции
Белый дом назвал время встречи Зеленского и Трампа в Турции
Аналитика
Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни