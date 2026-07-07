5G в Киеве запустят в июле? В Минцифре сделали заявление о сроках

Украинские операторы мобильной связи уже готовятся к запуску технологии 5G в Киеве.

Об этом сообщили РБК-Украина в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Сегодня в Telegram-каналах появилось изображение якобы из ресурсов компании Kyivstar, на котором говорилось о запуске 5G в столице уже 21 июля. Однако РБК-Украина не смогло найти подтверждение этой информации на ресурсах Kyivstar.

РБК-Украина обратилось за комментарием к Минцифры, которое вместе с операторами работает над запуском технологии.

Как ответили в Минцифры, о точной дате запуска 5G в Киеве говорить еще рано.

"Все операторы готовятся к запуску 5G в Киеве и проводят необходимые технические работы. О точной дате запуска будет сообщено после завершения подготовки и фактического запуска сети", - заявили в министерстве.

Что такое 5G

5G - это пятое поколение технологий мобильной связи, пришедшее на смену стандарту 4G (LTE).

Три главных отличия и преимущества 5G:

Большая скорость: сети 5G могут быть в 10-100 раз быстрее 4G. Это позволяет загружать "тяжелые" файлы или фильмы в высоком качестве в считанные секунды.

сети 5G могут быть в 10-100 раз быстрее 4G. Это позволяет загружать "тяжелые" файлы или фильмы в высоком качестве в считанные секунды. Минимальная задержка: Время отклика сети снижается почти до нуля (около 1 миллисекунды). Это критически важно для технологий, где доли секунды имеют значение.

Время отклика сети снижается почти до нуля (около 1 миллисекунды). Это критически важно для технологий, где доли секунды имеют значение. Емкость сети: 5G способен поддерживать стабильное подключение к миллиону устройств на один квадратный километр без перегрузки сети и потери скорости.

Где уже работает 5G в Украине

Первой технологию 5G в Украине запустили во Львове. Сегодня 5G также работает в Бородянке и Харькове. Однако технология пока доступна только в отдельных районах этих городов и в дальнейшем будет расширяться.