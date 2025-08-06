Мадонна засвітилася в сукні від українського бренду: як виглядає 66-річна зірка

Мадонна знову привернула увагу не тільки своїм образом, а й вибором вбрання. 66-річна зірка з'явилася на фото в сукні від українського бренду, продемонструвавши, що українська мода представлена гідно на світовому рівні.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Яку сукню вибрала Мадонна

Поп-діва у свої 66 років не перестає дивувати шанувальників новими пікантними фото. Для чергової фотосесії вона обрала напівпрозору сукню-корсет від українського бренду Zhilyova.

Доповнити екстравагантний образ співачка вирішила чорними щільними колготками, які підкреслили її ноги, а також класичними туфлями-човниками на високих підборах із загостреним носком.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Також не обійшлося без безлічі прикрас: на шиї - багатошарове намисто і ланцюжки, що додають образу блиску і гламуру. Крім того, її лук завершували довгі чорні напівпрозорі рукавички, які закрили руки аж до ліктів.

На деяких фото всесвітньо відома співачка доповнила образ хутряним боа.

Що відомо про бренд, який обрала Мадонна

Zhilyova - український бренд, який спеціалізується на вишуканій білизні та одязі з елементами бондаж-естетики.

Зазначимо, що він був заснований Валерією Жиловою 2014 року. Бренд зосереджений на технологіях та інклюзивності у всіх проявах, поєднуючи дизайн і майстерність у винятковий досвід.

"Натхненний світовим співтовариством талановитих, креативних жінок, які виходять за межі традиційних кордонів, Zhilyova втілює основоположну свободу: свободу від умовностей і правил", - йдеться в повідомленні бренду на сайті.

Кожна колекція занурюється в різні виміри, об'єднуючи їх у магічний всесвіт, який відкриває нові грані жіночності та свободи.

"Мадонна носить чорну сукню Zhilyova Nina - єдину у своєму роді", - сказано на сторінці бренду в Instagram.