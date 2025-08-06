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Наймодніша сукня на літо 2025: дружина Козловського показала, з чим її носити

Середа 06 серпня 2025 13:32
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Наймодніша сукня на літо 2025: дружина Козловського показала, з чим її носити Дружина Козловського Юлія Бакуменко (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Автор: Катерина Собкова

Дружина популярного українського співака Віталія Козловського Юлія Бакуменко продемонструвала стильний літній образ, який вже назвали трендом сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Віталія Козловського

Юлія Бакуменко для прогулянки обрала коротку сукню на тонких бретельках молочного відтінку в білизняному стилі. Акцентна деталь - драпірування спереду в зоні декольте.

Доповнити її вона вирішила зручними кедами на масивній підошві, а також сонцезахисними окулярами та тонким ланцюжком на шиї.

Наймодніша сукня на літо 2025: дружина Козловського показала, з чим її носитиДружина Козловського показала модну сукню (скриншот)

Чому сукня в білизняному стилі в тренді у 2025 році

Сукня-комбінація або сукня в білизняному стилі дійсно є одним з ключових трендів літа 2025 року. Ось кілька причин, чому вона настільки популярна.

Універсальність

Сукня-комбінація - це універсальний елемент гардероба. Її можна носити як у повсякденних, так і у вечірніх образах.

Наприклад, як на фото, її можна поєднувати з кросівками для розслабленого денного луку. А для вечірнього виходу достатньо додати підбори, жакет і елегантні аксесуари.

Тренди з подіуму

Дизайнери активно використовують сукні в білизняному стилі у своїх колекціях. Наприклад, у сезоні осінь/зима 2025 такі сукні були представлені у Chloé і Miu Miu, що лише підтверджує їхню актуальність.

Естетика бохо-шику

У 2025 році сукні-комбінації часто інтерпретуються в контексті естетики бохо-шику. Це означає використання легких тканин, мережива, рюшів, що надає образу витонченості й романтичності, не роблячи його занадто "сільським".

Актуальність весь рік

Така сукня є вигідною інвестицією, оскільки вона легко переходить з літнього в осінній гардероб. Влітку її носять самостійно, а в прохолодну пору року - як частину багатошарового образу: з жакетами, пальтами, светрами або шкіряними куртками.

Зручність і стиль

Завдяки вільному крою і легким матеріалам, таким як шовк або атлас, сукня-комбінація дуже комфортна для спекотної погоди. Водночас вона має елегантний і вишуканий вигляд, поєднуючи ніжність і делікатну сексуальність.

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