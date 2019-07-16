На избирательных участках будут дежурить 47 тысяч полицейских

Фото: Национальная полиция Украины (mvs.gov.ua)

Еще более 10 тысяч полицейских будут охранять порядок на улицах

Во время внеочередных выборов в Верховную Раду на избирательных участках будут нести службу 47 тысяч полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По словам замглавы Национальной полиции Александра Фацевича, к обеспечению правопорядка и безопасности в связи с проведением внеочередных выборов народных депутатов Украины будет привлечено боле 131 тысяча правоохранителей, из них 74 тысячи - это сотрудники полиции.

“47 тысяч полицейских будут охранять избирательные участки, еще более 10 тысяч - патрулировать территории населенных пунктов. На этот период создано достаточное количество следственно-оперативных и взрывотехнических групп, предусмотрены необходимые резервы”, - заявили в полиции.

Отметим, заместитель главы Нацполиции заявил, что сейчас особое внимание полиции уделяется окружным избирательным комиссиям, которые получают избирательную документацию.

"Кроме того, начиная с сегодняшнего дня, в Украину прибывают официальные иностранные наблюдатели. Поэтому полицейские наряды будут приближены к местам прибытия и размещения этих делегаций", - отметили в полиции.

“Аполитичность и профессионализм - основные базисы работы полиции во время грядущих выборов. Президентская компания подтвердила способность качественно и беспристрастно обеспечивать правопорядок во время народного волеизъявления", - подчеркнул Фацевич.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Нацполиция перешла на усиленный режим перед выборами. Полицейские будут нести службу в усиленном режиме с 15 по 28 июля.

Кроме того, Нацполиция открыла 217 уголовных дел из-за нарушений избирательного законодательства. Также следователи полиции вызвали на допрос около 100 человек, которым инкриминируют препятствование в осуществлении избирательного права перед парламентскими выборами.