Нацполиция перешла на усиленный режим перед выборами

Фото: Национальная полиция Украины (mvs.gov.ua)

Полицейские будут нести службу в усиленном режиме с 15 по 28 июля

С сегодняшнего дня и до 28 июля Национальная полиция работает в усиленном режиме в связи с проведением выборов в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По словам заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 4 157 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

"Задача Нацполиции - это сохранение всей документации, которая находится на окружных избирательных участках. Кроме того, полицейские обеспечивают общественную безопасность и правопорядок во время перевозки бюллетеней. Также отмечаю сотрудничества с наблюдателями, которые принимают участие в избирательном процессе, и оперативном реагировании на любые нарушения в сфере избирательного процесса", - отметил Александр Фацевич.

Также, заместитель председателя Нацполиции подчеркнул, что вчера уже начался завоз бюллетеней на избирательные участки. Поэтому с 15 по 28 июля личный состав Национальной полиции переведен на усиленный вариант несения службы.

Отметим, полиция зарегистрировала 109 случаев хулиганства, 133 факта повреждения имущества и 2587 фактов с незаконной агитацией. Также указано 422 факта о подкупе избирателей.

Напомним, с 9 часов 15 июля органы управления и силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переведены на усиленный режим несения службы перед проведением выборов в Раду. Организовано круглосуточное дежурство оперативных групп для мониторинга обстановки о чрезвычайных ситуациях и опасных событий, координации действий сил и средств ГСЧС.