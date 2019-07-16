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Полиция вызвала на допрос почти 100 человек из-за нарушений перед выборами

Новости » Выборы 2019    16.07.2019 - 15:41
Полиция вызвала на допрос почти 100 человек из-за нарушений перед выборами
Иллюстративное фото (kramatorsk-police.dn.ua.jpg)

Нацполиция открыла 217 уголовных дел из-за нарушений избирательного законодательства

Следователи полиции вызвали на допрос около 100 человек, которым инкриминируют препятствование в осуществлении избирательного права перед парламентскими выборами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По словам заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе, следственными подразделениями Нацполиции начато 217 уголовных дел, связанных с избирательным процессом, из них 161 сообщение связано непосредственно с нарушениями избирательного процесса, еще 56 - связаны косвенно.

"Во время внеочередных выборов мы столкнулись с новыми проявлениями нарушений избирательного законодательства. В частности, установлены факты использования кандидатами в депутаты брендов других политических партий. Сейчас Главным следственным управлением Нацполиции установлено 97 таких фигурантов. Они вызваны на допрос. В рамках уголовных дел раскрыты их партийные счета, а также соответствующие письма направлены  Центральной избирательной комиссии", - отметил заместитель начальника ГСУ.

Также отмечается, что почти 80 процентов из зарегистрированных уголовных дел начаты по фактам подкупа избирателей.

"Следственными подразделениями по фактам подкупа избирателей начато 85 уголовных дел. Злоумышленники в этом направлении тоже используют "новшества". В частности, полицейские установили факты подкупа избирателей с использованием билетов на различные развлекательные мероприятия, а также подарочные сертификаты для приобретения техники", - уточнил Цуцкиридзе.

Напомним, до 28 июля Национальная полиция работает в усиленном режиме в связи с проведением выборов в Верховную раду. По словам заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 4 157 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

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