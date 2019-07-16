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На виборчих ділянках чергуватимуть 47 тисяч поліцейських

Новини » Політика    16.07.2019 - 16:36
На виборчих ділянках чергуватимуть 47 тисяч поліцейських
Фото: Національна поліція України (mvs.gov.ua)

Ще понад 10 тисяч поліцейських охоронятимуть порядок на вулицях.

Під час позачергових виборів у Верховну Раду на виборчих дільницях будуть нести службу 47 тисяч поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

За словами заступника голови Національної поліції Олександра Фацевича, до забезпечення правопорядку та безпеки у зв'язку з проведенням позачергових виборів народних депутатів України буде залучено понад 131 тисяча правоохоронців, з них 74 тисячі - це співробітники поліції.

“47 тисяч поліцейських охоронятимуть виборчі дільниці, ще понад 10 тисяч - патрулюватимуть території населених пунктів. На цей період створено достатню кількість слідчо-оперативних і вибухотехнічних груп, передбачені необхідні резерви", - заявили в поліції.

Зазначимо, заступник голови Нацполіції заявив, що зараз особливу увага поліції приділяється окружним виборчим комісіям, які отримують виборчу документацію.

"Крім того, починаючи з сьогоднішнього дня, в Україну прибувають офіційні іноземні спостерігачі. Тому поліцейські наряди будуть наближені до місць прибуття та розміщення делегацій", - відзначили в поліції.

“Аполітичність і професіоналізм - основні базиси роботи поліції під час прийдешніх виборів. Президентська компанія підтвердила здатність якісно і неупереджено забезпечувати правопорядок під час народного волевиявлення", - підкреслив Фацевич.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Нацполіція перейшла на посилений режим перед виборами. Поліцейські будуть нести службу в посиленому режимі з 15 по 28 липня.

Крім того, Нацполіція відкрила 217 кримінальних справ через порушення виборчого законодавства. Також слідчі поліції викликали на допит близько 100 осіб, яким інкримінують перешкоджання в здійсненні виборчого права перед парламентськими виборами.

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