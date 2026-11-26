Погода в Україні 27 листопада місцями може бути небезпечна - синоптики попереджають про значний сніг та ожеледицю на дорогах. На вихідних опадів стане менше, але температура повітря відчутно знизиться.

Докладніше про прогноз на п'ятницю, суботу та неділю, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Особливості погоди в Україні 27 листопада

Спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що погоду в Україні 27 листопада будуть формувати два погодоутворюючі процеси.

"У більшості областей тиск продовжуватиме стрімко зростати й формуватиметься поле високого тиску від потужного антициклону з центром над півднем Скандинавії", - повідомили синоптики.

У передній його частині - з північними та північно-східними потоками - буде надходити холодне повітря.

"Поряд із цим, з півдня на погоду впливатиме атмосферний фронт, пов'язаний з циклонічністю над Італією, і дещо тепліше вологе повітря", - додали експерти.

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Чого чекати від опадів, вітру й температури

Загалом погода в Україні впродовж п'ятниці, за даними УкрГМЦ, очікується хмарна, з проясненнями.

Помірний та мокрий сніг імовірні по Україні (крім північної та північно-східної частин).

На Закарпатті та півдні країни - сніг із дощем, або ж і просто дощ.

Місцями - налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах - ожеледиця.

На Прикарпатті - значний сніг.

Вітер прогнозують північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря очікується така:

вночі -1...-6°C (морозу);

вдень - від -3°C до +3°C.

Дещо тепліше буде на Закарпатті та півдні країни - близько +2...+8°C (впродовж доби).

Особливості погоди в Україні 27 листопада (інфографіка: РБК-Україна)

В яких областях погода може бути небезпечна

Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища в Україні ймовірні:

вдень п'ятниці, 27 листопада;

у ніч на суботу, 28 листопада.

Йдеться про значний сніг і приріст снігового покриву до 8-20 см:

у Львівській області;

в Івано-Франківській області;

у Тернопільській області;

у Чернівецькій області.

На дорогах при цьому може бути ожеледиця.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Попередження УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища в Україні 27-28 листопада (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Як зміниться синоптична ситуація 28 та 29 листопада

Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на найближчі дні, у суботу (28 листопада) та неділю (29 листопада) переважатиме погода без опадів.

Лише 28 листопада в Карпатах та на Прикарпатті - сніг.

При цьому температура повітря відчутно знизиться:

вночі по Україні -3...-10°C (у Карпатах -11...-18°C);

вдень - близько 0...-6°C (також ймовірний мороз).

Прогноз погоди в Україні від УкрГМЦ на 27-29 листопада (скриншот: meteo.gov.ua)

До чого готуватись мешканцям Києва та області

По території міста Києва та Київської області погода 27 листопада очікується також хмарна, з проясненнями.

Без опадів.

Вітер - північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві -1...-3°С;

по області -1...-6°С.

Температура повітря у п'ятницю вдень:

у Києві - близько 0°С;

по області - від -2°C до +3°C.

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В суботу, 28 листопада, виходячи з графіка прогнозу від УкрГМЦ, у столиці буде холодніше:

вночі (в середньому) близько -5°C;

вдень (в середньому) близько -3°C.

В неділю, 29 листопада, також переважатиме (найімовірніше) хмарна з проясненнями погода:

вночі (в середньому) близько -3°C;

вдень (в середньому) близько -2°C.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Варто зазначити, що згідно з графіком (попереднім прогнозом), тенденція до похолодання у столичному регіоні може зберігатись і пізніше - до -8°C вночі та -5°C вдень (станом на 1 грудня).