До 20 см снігу та похолодання: прогноз погоди в Україні на п'ятницю й вихідні дні
Погода в Україні 27 листопада місцями може бути небезпечна - синоптики попереджають про значний сніг та ожеледицю на дорогах. На вихідних опадів стане менше, але температура повітря відчутно знизиться.
Докладніше про прогноз на п'ятницю, суботу та неділю, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Особливості погоди в Україні 27 листопада
Спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що погоду в Україні 27 листопада будуть формувати два погодоутворюючі процеси.
"У більшості областей тиск продовжуватиме стрімко зростати й формуватиметься поле високого тиску від потужного антициклону з центром над півднем Скандинавії", - повідомили синоптики.
У передній його частині - з північними та північно-східними потоками - буде надходити холодне повітря.
"Поряд із цим, з півдня на погоду впливатиме атмосферний фронт, пов'язаний з циклонічністю над Італією, і дещо тепліше вологе повітря", - додали експерти.
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Чого чекати від опадів, вітру й температури
Загалом погода в Україні впродовж п'ятниці, за даними УкрГМЦ, очікується хмарна, з проясненнями.
Помірний та мокрий сніг імовірні по Україні (крім північної та північно-східної частин).
На Закарпатті та півдні країни - сніг із дощем, або ж і просто дощ.
Місцями - налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах - ожеледиця.
На Прикарпатті - значний сніг.
Вітер прогнозують північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря очікується така:
- вночі -1...-6°C (морозу);
- вдень - від -3°C до +3°C.
Дещо тепліше буде на Закарпатті та півдні країни - близько +2...+8°C (впродовж доби).
Особливості погоди в Україні 27 листопада (інфографіка: РБК-Україна)
В яких областях погода може бути небезпечна
Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища в Україні ймовірні:
- вдень п'ятниці, 27 листопада;
- у ніч на суботу, 28 листопада.
Йдеться про значний сніг і приріст снігового покриву до 8-20 см:
- у Львівській області;
- в Івано-Франківській області;
- у Тернопільській області;
- у Чернівецькій області.
На дорогах при цьому може бути ожеледиця.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.
Попередження УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища в Україні 27-28 листопада (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Як зміниться синоптична ситуація 28 та 29 листопада
Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на найближчі дні, у суботу (28 листопада) та неділю (29 листопада) переважатиме погода без опадів.
Лише 28 листопада в Карпатах та на Прикарпатті - сніг.
При цьому температура повітря відчутно знизиться:
- вночі по Україні -3...-10°C (у Карпатах -11...-18°C);
- вдень - близько 0...-6°C (також ймовірний мороз).
Прогноз погоди в Україні від УкрГМЦ на 27-29 листопада (скриншот: meteo.gov.ua)
До чого готуватись мешканцям Києва та області
По території міста Києва та Київської області погода 27 листопада очікується також хмарна, з проясненнями.
Без опадів.
Вітер - північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві -1...-3°С;
- по області -1...-6°С.
Температура повітря у п'ятницю вдень:
- у Києві - близько 0°С;
- по області - від -2°C до +3°C.
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В суботу, 28 листопада, виходячи з графіка прогнозу від УкрГМЦ, у столиці буде холодніше:
- вночі (в середньому) близько -5°C;
- вдень (в середньому) близько -3°C.
В неділю, 29 листопада, також переважатиме (найімовірніше) хмарна з проясненнями погода:
- вночі (в середньому) близько -3°C;
- вдень (в середньому) близько -2°C.
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Варто зазначити, що згідно з графіком (попереднім прогнозом), тенденція до похолодання у столичному регіоні може зберігатись і пізніше - до -8°C вночі та -5°C вдень (станом на 1 грудня).
Нагадаємо, раніше синоптики УкрГМЦ розповіли, якою може бути погода в Україні в грудні.
Крім того, у ДСНС пояснили, як не замерзнути в мороз і врятувати інших.
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