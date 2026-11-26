До 20 см снега и похолодание: прогноз погоды в Украине на пятницу и выходные дни
Погода в Украине 27 ноября местами может быть опасна - синоптики предупреждают о значительном снеге и гололедице на дорогах. На выходных осадков станет меньше, но температура воздуха ощутимо снизится.
Подробнее о прогнозе на пятницу, субботу и воскресенье, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Особенности погоды в Украине 27 ноября
Специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что погоду в Украине 27 ноября будут формировать два погодообразующих процесса.
"В большинстве областей давление будет продолжать стремительно расти и будет формироваться поле высокого давления от мощного антициклона с центром над югом Скандинавии", - сообщили синоптики.
В передней его части - с северными и северо-восточными потоками - будет поступать холодный воздух.
"Наряду с этим с юга на погоду будет влиять атмосферный фронт, связанный с циклоничностью над Италией, и несколько более теплый влажный воздух", - добавили эксперты.
Читайте также: Как погода влияет на качество воздуха в Украине: что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот
Чего ждать от осадков, ветра и температуры
В целом, погода в Украине в течение пятницы, по данным УкрГМЦ, ожидается облачная, с прояснениями.
Умеренный и мокрый снег возможны по Украине (кроме северной и северо-восточной частей).
На Закарпатье и юге страны - снег с дождем, или же просто дождь.
Местами - налипание мокрого снега, гололед. На дорогах - гололедица.
На Прикарпатье - сильный снег.
Ветер прогнозируют северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ожидается такая:
- ночью -1...-6°C (мороза);
- днем от -3°C до +3°C.
Немного теплее будет на Закарпатье и юге страны - около +2...+8°C (в течение суток).
Особенности погоды в Украине 27 ноября (инфографика: РБК-Украина)
В каких областях погода может быть опасна
Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления в Украине вероятны:
- днем пятницы, 27 ноября;
- в ночь на субботу, 28 ноября.
Речь идет про значительный снег и прирост снежного покрова до 8-20 см:
- во Львовской области;
- в Ивано-Франковской области;
- в Тернопольской области;
- в Черновицкой области.
На дорогах при этом может быть гололедица.
"I уровень опасности , желтый", - подчеркнули синоптики.
Предупреждение УкрГМЦ об опасных метеорологических явлениях в Украине 27-28 ноября (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Как изменится синоптическая ситуация 28 и 29 ноября
Исходя из прогноза УкрГМЦ на ближайшие дни, в субботу (28 ноября) и воскресенье (29 ноября) будет преобладать погода без осадков.
Лишь 28 ноября в Карпатах и на Прикарпатье - снег.
При этом температура воздуха ощутимо снизится:
- ночью по Украине -3...-10°C (в Карпатах -11...-18°C);
- днем - около 0...-6°C (также возможен мороз).
Прогноз погоды в Украине от УкрГМЦ на 27-29 ноября (скриншот: meteo.gov.ua)
К чему готовиться жителям Киева и области
По территории города Киева и Киевской области погода 27 ноября ожидается также облачная, с прояснениями.
Без осадков.
Ветер - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве -1...-3°С;
- по области -1...-6°С.
Температура воздуха в пятницу днем:
- в Киеве - около 0°С;
- по области - от -2°C до +3°C.
Читайте также: Как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов: синоптики объяснили последствия
В субботу, 28 ноября, исходя из графика прогноза от УкрГМЦ, в столице будет холоднее:
- ночью (в среднем) около -5°C;
- днем (в среднем) около -3°C.
В воскресенье, 29 ноября, также будет преобладать (вероятнее всего) облачная с прояснениями погода:
- ночью (в среднем) около -3°C;
- днем (в среднем) около -2°C.
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Следует отметить, что согласно графику (предварительному прогнозу), тенденция к похолоданию в столичном регионе может сохраняться и позже - до -8°C ночью и -5°C днем (по состоянию на 1 декабря).
Напомним, ранее синоптики УкрГМЦ рассказали, какой может быть погода в Украине в декабре.
Кроме того, в ГСЧС объяснили, как не замерзнуть в мороз и спасти других.
Читайте также, какой может быть грядущая зима в Украине и повлияет ли на нее "супер" Эль-Ниньо.