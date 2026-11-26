Погода в Украине 27 ноября местами может быть опасна - синоптики предупреждают о значительном снеге и гололедице на дорогах. На выходных осадков станет меньше, но температура воздуха ощутимо снизится.

Подробнее о прогнозе на пятницу, субботу и воскресенье, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Особенности погоды в Украине 27 ноября

Специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что погоду в Украине 27 ноября будут формировать два погодообразующих процесса.

"В большинстве областей давление будет продолжать стремительно расти и будет формироваться поле высокого давления от мощного антициклона с центром над югом Скандинавии", - сообщили синоптики.

В передней его части - с северными и северо-восточными потоками - будет поступать холодный воздух.

"Наряду с этим с юга на погоду будет влиять атмосферный фронт, связанный с циклоничностью над Италией, и несколько более теплый влажный воздух", - добавили эксперты.

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Чего ждать от осадков, ветра и температуры

В целом, погода в Украине в течение пятницы, по данным УкрГМЦ, ожидается облачная, с прояснениями.

Умеренный и мокрый снег возможны по Украине (кроме северной и северо-восточной частей).

На Закарпатье и юге страны - снег с дождем, или же просто дождь.

Местами - налипание мокрого снега, гололед. На дорогах - гололедица.

На Прикарпатье - сильный снег.

Ветер прогнозируют северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ожидается такая:

ночью -1...-6°C (мороза);

днем от -3°C до +3°C.

Немного теплее будет на Закарпатье и юге страны - около +2...+8°C (в течение суток).

Особенности погоды в Украине 27 ноября (инфографика: РБК-Украина)

В каких областях погода может быть опасна

Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления в Украине вероятны:

днем пятницы, 27 ноября;

в ночь на субботу, 28 ноября.

Речь идет про значительный снег и прирост снежного покрова до 8-20 см:

во Львовской области;

в Ивано-Франковской области;

в Тернопольской области;

в Черновицкой области.

На дорогах при этом может быть гололедица.

"I уровень опасности , желтый", - подчеркнули синоптики.

Предупреждение УкрГМЦ об опасных метеорологических явлениях в Украине 27-28 ноября (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Как изменится синоптическая ситуация 28 и 29 ноября

Исходя из прогноза УкрГМЦ на ближайшие дни, в субботу (28 ноября) и воскресенье (29 ноября) будет преобладать погода без осадков.

Лишь 28 ноября в Карпатах и на Прикарпатье - снег.

При этом температура воздуха ощутимо снизится:

ночью по Украине -3...-10°C (в Карпатах -11...-18°C);

днем - около 0...-6°C (также возможен мороз).

Прогноз погоды в Украине от УкрГМЦ на 27-29 ноября (скриншот: meteo.gov.ua)

К чему готовиться жителям Киева и области

По территории города Киева и Киевской области погода 27 ноября ожидается также облачная, с прояснениями.

Без осадков.

Ветер - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве -1...-3°С;

по области -1...-6°С.

Температура воздуха в пятницу днем:

в Киеве - около 0°С;

по области - от -2°C до +3°C.

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В субботу, 28 ноября, исходя из графика прогноза от УкрГМЦ, в столице будет холоднее:

ночью (в среднем) около -5°C;

днем (в среднем) около -3°C.

В воскресенье, 29 ноября, также будет преобладать (вероятнее всего) облачная с прояснениями погода:

ночью (в среднем) около -3°C;

днем (в среднем) около -2°C.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Следует отметить, что согласно графику (предварительному прогнозу), тенденция к похолоданию в столичном регионе может сохраняться и позже - до -8°C ночью и -5°C днем (по состоянию на 1 декабря).