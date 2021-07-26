2 медали на Олимпиаде и новые случаи штамма "Дельта" в Украине: новости за выходные

Украина получила уже 2 медали на Олимпиаде 2020 в Токио, во Львовской области обнаружили три случая штамма "Дельта", в мире снова бушует непогода. Подробнее о том, что произошло на выходных, 24-25 июля, - в материале РБК-Украина.

Олимпиада 2020: у Украины уже 2 медали

В первый медальный день 24 июля дзюдоистка Дарья Билодид заняла третье место и добыла "бронзу". Сначала она взяла верх над представительницей Сербии Милицей Николич, далее в четвертьфинале победила Катарину Косту из Португалии.

Второй день на Олимпиаде-2020 в Токио принес Украине еще одну бронзовую медаль, но в общем медальном зачете наша страна выпала за пределы топ-30. Награду завоевал шпажист Игорь Рейзлин, который в свои 37 лет впервые выступает на Олимпийских играх.

Во Львовской области обнаружили три случая штамма "Дельта"

Штамм коронавируса "Дельта" обнаружили во Львовской области. Подтвердили три заражения.

По данным регионального департамента здравоохранения, во время инкубационного периода двое инфицированных находились в Великобритании и один - в России. Всем им понадобилась госпитализация.

В Минздраве не исключают введение привилегий для COVID-вакцинированных во время локдауна

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность привилегий для людей, которые вакцинировались от COVID. Однако их введение будет решаться соответствующим постановлением Кабинета министров.

"Действительно, мы рассматриваем в будущем такую ​​возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении "Дія", который подтверждает факт прививки от COVID-19", - заявил Кузин. По его словам, во время карантина люди, которые получили прививку, смогут посещать различные заведения.

Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу

В воскресенье, 25 июля, вступил в силу закон "О внесении изменений в статью 7 закона Украины "О защите прав потребителей" по гарантии в электронном виде". Таким образом, теперь украинцы могут получить гарантию на приобретенный товар в интернете.

Теперь эксплуатационные документы и гарантийные обязательства в электронном виде можно получить на официальном сайте производителя, а именно паспорт или любой другой документ на технически сложные бытовые товары, который добавляется к ним. Также по требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары в бумажном виде.

Европу заливают дожди, а на Китай обрушился тайфун: в мире снова бушует непогода

Швейцарию и Великобританию накрыли сильные дожди и грозы. В то же время Шанхай накрыл мощный тайфун.

Тем временем в Южно-Африканской Республике зафиксировали новые рекорды минимальной температуры. В городе Кимберли и прилегающих районах температура достигла отметки 9,9 градусов мороза. В Соединенных Штатах Америки же 0000000000000000000. Пламя от лесных пожаров охватило почти весь Запад страны.

Украину снова разжарит до +34 градусов: где и когда ждать "пекло"

Погода в Украине снова будет очень жаркой, особенно в некоторых областях. В то же время не обойдется и без гроз с ливнями.

Так, температура повысится до +30+34 градусов уже 27 июля в южных и восточных областях. На западе и севере будет на несколько градусов ниже. Такая погода будет держаться до 30-го числа. Кроме того по стране будут время от времени блуждать грозовые дожди.