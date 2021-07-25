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Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу

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Воскресенье 25 июля 2021 19:47
Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу Фото: Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 25 июля, вступил в силу закон "О внесении изменений в статью 7 закона Украины "О защите прав потребителей" по гарантии в электронном виде". Таким образом, теперь украинцы могут получить гарантию на приобретенный товар в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету "Голос Украины".

Теперь эксплуатационные документы и гарантийные обязательства в электронном виде можно получить на официальном сайте производителя, а именно паспорт или любой другой документ на технически сложные бытовые товары, который добавляется к ним.

Также по требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары в бумажном виде.

Также введение положений закона упростят условия ведения бизнеса - осуществляется диджитализация бизнес-процессов и улучшения сервиса, предоставляемого потребителю при гарантийном обслуживании товаров.

Напомним, закон, по которому потребителю предоставляется право на доступ к эксплуатационным документам в электронном виде, подписал президент Владимир Зеленский 21 июля.

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