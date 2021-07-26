2 медалі на Олімпіаді і нові випадки штаму "Дельта" в Україні: новини за вихідні

Україна отримала вже 2 медалі на Олімпіаді 2020 у Токіо, в Львівській області виявили три випадки штаму "Дельта", в світі знову вирує негода. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 24-25 липня, - в матеріалі РБК-Україна.

Олімпіада 2020: в України вже 2 медалі

У перший медальний день 24 липня дзюдоїстка Дар'я Білодід посіла третє місце і здобула "бронзу". Спочатку вона взяла гору над представницею Сербії Міліцею Ніколіч, далі в чвертьфіналі перемогла Катаріну Косту з Португалії.

Другий день на Олімпіаді-2020 в Токіо приніс Україні ще одну бронзову медаль, але в загальному медальному заліку наша країна випала за межі топ-30. Нагороду завоював шпажист Ігор Рейзлін, який у свої 37 років вперше виступає на Олімпійських іграх.

У Львівській області виявили три випадки штаму "Дельта"

Штам коронавірусу "Дельта" виявили у Львівській області. Підтвердили три зараження.

За даними регіонального департаменту охорони здоров'я, під час інкубаційного періоду двоє інфікованих перебували у Великобританії й один - у Росії. Усім їм знадобилася госпіталізація.

У МОЗ не виключають введення привілеїв для COVID-вакцинованих під час локдауну

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість привілеїв для людей, які вакцинувалися від COVID. Однак їх введення буде вирішуватися відповідною постановою Кабінету Міністрів.

"Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Йдеться про використання "внутрішнього" ковідного сертифіката. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку "Дія", який підтверджує факт щеплення від COVID-19", - заявив Кузін. За його словами, під час карантину люди, які отримали щеплення, зможуть відвідувати різні заклади.

Українці тепер отримуватимуть гарантію на товар по інтернету: закон набув чинності

У неділю, 25 липня, набув чинності закон "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про захист прав споживачів" за гарантією в електронному вигляді". Таким чином, тепер українці можуть отримати гарантію на придбаний товар в Інтернеті.

Тепер експлуатаційні документи та гарантійні зобов'язання в електронному вигляді можна отримати на офіційному сайті виробника, а саме паспорт або будь-який інший документ на технічно складні побутові товари, який додається до них. Також на вимогу споживача продавець повинен надати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари в паперовому вигляді.

Європу заливають дощі, а на Китай обрушився тайфун: у світі знову вирує негода

Швейцарію і Великобританію накрили сильні дощі і грози. У той же час Шанхай накрив потужний тайфун.

Водночас в Південно-Африканській Республіці зафіксували нові рекорди мінімальної температури. У місті Кімберлі та прилеглих районах температура досягнула позначки 9,9 градусів морозу. У Сполучених Штатах Америки же спалахнули масштабні лісові пожежі. Полум'я від лісових пожеж охопило майже весь Захід країни.

Україну знову розжарить до +34 градусів: де і коли чекати на "пекло"

Погода в Україні знову буде спекотною, особливо в деяких областях. У той же час не обійдеться і без гроз зі зливами.

Так, температура підвищиться до +30+34 градусів вже 27 липня в південних і східних областях. На Заході і півночі буде на кілька градусів нижче. Така погода триматиметься до 30-го числа. Крім того, по країні будуть час від часу блукати грозові дощі.