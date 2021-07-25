ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В США лесные пожары охватили 12 штатов

Новина українською →
Калифорния, Воскресенье 25 июля 2021 14:20
В США лесные пожары охватили 12 штатов Фото: в США бушуют пожары (фото twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Соединенных Штатах Америки вспыхнули масштабные лесные пожары. Пламя от лесных пожаров охватило почти весь Запад страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NBC News.

В Калифорнии объявили чрезвычайное положение в четырех северных округах из-за лесных пожаров. Еще пять штатов - Орегон, Вашингтон, Вайоминг, Айдахо и Монтана - объявили чрезвычайные ситуации.

Рекордные температуры на Западе и жестокая засуха, из-за которых власти штата Калифорнии на прошлой неделе попросили жителей добровольно сократить потребление воды на 15% из-за обострения экстремальных погодных условий, вызванных изменением климата.

"Сезоны пожаров длятся дольше. Пожары более интенсивные... Мы наблюдаем устойчивый уровень пожарной активности круглый год, но, безусловно, это пик для нас в этом году", - говорится в заявлении губернатора Калифорнии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки пожар лес
NEWS
На Олимпиаде в Токио завоевали первые медали: кто эти спортсмены
На Олимпиаде в Токио завоевали первые медали: кто эти спортсмены
DAILY
В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"
Милан Лелич, Владислав Красинский В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"