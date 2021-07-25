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Во Львовской области обнаружили три случая штамма "Дельта"

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Львов, Воскресенье 25 июля 2021 09:09
Во Львовской области обнаружили три случая штамма "Дельта" Фото: во Львовской области обнаружили штамм "Дельта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Штамм коронавируса "Дельта" обнаружили во Львовской области. Подтвердили три заражения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Львовской ОГА.

По данным регионального департамента здравоохранения, во время инкубационного периода двое инфицированных находились в Великобритании и один - в России. Всем им понадобилась госпитализация.

"Во Львовской области подтвердили 3 случая заболевания коронавирусом, вызванного штаммом "Дельта" (мутация SARS Spike 478K (Delta, B.1.617.2)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве появились новые тесты на определение коронавируса. Они обнаруживают новый опасный штамм "Дельта".

Отметим, 22 июля в Александровской больнице города Киева первичным тестированием выявили шесть случаев COVID-19 штамма "Дельта".

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Коронавирус "Дельта" COVID-19
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