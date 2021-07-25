ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Африке погодные аномалии: выпал снег, фиксируют рекорды минимальной температуры

Новина українською →
Кимберли, Воскресенье 25 июля 2021 10:50
В Африке погодные аномалии: выпал снег, фиксируют рекорды минимальной температуры Фото: в Африке выпал снег (snowreport.co.za)
Автор: Анастасия Рокитна

В Южно-Африканской Республике зафиксировали новые рекорды минимальной температуры. В городе Кимберли и прилегающих районах температура достигла отметки 9,9 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу метеослужбы страны.

В Йоханнесбурге температура воздуха упала до 7 градусов мороза. Предыдущий рекорд 6,3 градуса мороза зафиксировали в городе 19 июля 1995 года.

Вместе с тем, в ЮАР выпал снег, а автомобильные дороги перекрыли из-за гололеда.

Холодная погода продержится на территории ЮАР еще неделю, прогнозируют синоптики.

Ранее сообщалось, что метеорологи зафиксировали "потрясающую" жару в Арктике.

Напомним, метеорологи ООН спрогнозировали рекордно теплый год в ближайшие пять лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Африка Погода снег морозы глобальное потепление
NEWS
На Олимпиаде в Токио завоевали первые медали: кто эти спортсмены
На Олимпиаде в Токио завоевали первые медали: кто эти спортсмены
DAILY
В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"
Милан Лелич, Владислав Красинский В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"