Более 160 нардепов предлагают переименовать Днепропетровскую обл. в Сичеславскую

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Раде снова предлагают переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №9310-1 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (о переименовании Днепропетровской области)". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Соответствующий проект был внесен в Раду 23 ноября 2018 года.

Законом предлагается изменить название Днепропетровской области на Сичеславская область.

"Целью законопроекта является логическое завершение процесса декоммунизации топонимов и названий административно-территориальных единиц Украины. Приобретение областью названия, которое соответствует украинской исторической традиции, органично связывает современный этап государства с эпохой УНР и временем казачества. Переименование Днепропетровской области на Сичеславскую должно способствовать возрождению украинской национальной идентичности и подчеркнет значение региона как современного форпоста украинской государственности, который сделал весомый вклад в отпор российской агрессии и сохранение территориальной целостности Украины", - отмечают авторы документа в пояснительной записке.

Напомним, 21 ноября президент Украины Петр Порошенко внес в Раду изменения в Конституцию о переименовании Днепропетровской области. Документом предусматривается переименование Днепропетровской области в Днепровскую.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР направила в Конституционный суд законопроект о переименовании Кировоградской области. Согласно документу, Кировоградскую область предлагают переименовать в Кропивницкую. При этом Рада провалила направление в КСУ закон о переименовании Днепропетровской области, которую предлагали переименовать в Сичеславскую.