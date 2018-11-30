ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Более 160 нардепов предлагают переименовать Днепропетровскую обл. в Сичеславскую

Новости » Политика    30.11.2018 - 12:28
Более 160 нардепов предлагают переименовать Днепропетровскую обл. в Сичеславскую
Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Раде снова предлагают переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №9310-1 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (о переименовании Днепропетровской области)". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Соответствующий проект был внесен в Раду 23 ноября 2018 года.

Законом предлагается изменить название Днепропетровской области на Сичеславская область.

"Целью законопроекта является логическое завершение процесса декоммунизации топонимов и названий административно-территориальных единиц Украины. Приобретение областью названия, которое соответствует украинской исторической традиции, органично связывает современный этап государства с эпохой УНР и временем казачества. Переименование Днепропетровской области на Сичеславскую должно способствовать возрождению украинской национальной идентичности и подчеркнет значение региона как современного форпоста украинской государственности, который сделал весомый вклад в отпор российской агрессии и сохранение территориальной целостности Украины", - отмечают авторы документа в пояснительной записке.

Напомним, 21 ноября президент Украины Петр Порошенко внес в Раду изменения в Конституцию о переименовании Днепропетровской области. Документом предусматривается переименование Днепропетровской области в Днепровскую.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР направила в Конституционный суд законопроект о переименовании Кировоградской области. Согласно документу, Кировоградскую область предлагают переименовать в Кропивницкую. При этом Рада провалила направление в КСУ закон о переименовании Днепропетровской области, которую предлагали переименовать в Сичеславскую.

Все заседания Рады в ноябре посетили лишь 84 депутата, - КИУ Порошенко одобрил закон о введении военного положения
Новости Украины Днепропетровская областьВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь