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Більше 160 нардепів пропонують перейменувати Дніпропетровську обл. на Січеславську

Новини » Політика    30.11.2018 - 12:28
Більше 160 нардепів пропонують перейменувати Дніпропетровську обл. на Січеславську
Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Раді знову пропонують перейменувати Дніпропетровську область у Січеславську

У Верховній раді України зареєстровано законопроект №9310-1 "Про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Відповідний проект був внесений у Раду 23 листопада 2018 року.

Законом пропонується замінити назву Дніпропетровської області на Січеславська область.

"Метою законопроекту є логічне завершення процесу декомунізації топонімів та назв адміністративно-територіальних одиниць України. Набуття областю назви, яка відповідає українській історичній традиції, органічно зв’язує сучасний етап державотворення з добою УНР та добою Козаччини. Перейменування Дніпропетровської області на Січеславську сприятиме відродженню української національної ідентичності та підкреслить значення регіону як сучасного форпосту української державності, що зробив вагомий внесок у відсічі російській агресії та збереженні територіальної цілісності України", - наголошують автори документу у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 21 листопада президент України Петро Порошенко вніс до Ради зміни до Конституції про перейменування Дніпропетровської області. Документом передбачається перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську.

Як писало РБК-Україна раніше, ВР направила до Конституційного суду законопроект про перейменування Кіровоградської області. Згідно з документом Кіровоградську область пропонують перейменувати у Кропивницьку. При цьому Рада провалила направлення у КСУ закону про перейменування Дніпропетровської області, яку пропонували перейменувати в Січеславську.

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