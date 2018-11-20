Рада направила в КСУ закон о переименовании Кировоградской области

Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Кировоградскую область предлагают переименовать в Кропивницкую

Верховная рада Украины 20 ноября направила в Конституционный суд Украины законопроект № 8380 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (о переименовании Кировоградской области), передает корреспондент РБК-Украина.

Проект постановления №8380/П о включении в повестку дня и направлении законопроекта в КСУ после нескольких неудачных голосований поддержали 239 депутатов Рады.

"В части второй статьи 133 Конституции Украины слово "Кировоградская" заменить словом "Кропивницкая". Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - сказано в тексте документа.

Отметим также, по состоянию на 17:25 в сессионном зале наблюдается незначительное количество парламентариев.

Фото: нардепы после голосования за направление закона в КСУ

Напомним, в октябре глава Рады Андрей Парубий отмечал, что проекты изменений в Конституцию о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей откладываются из-за отсутствия достаточного количества голосов нардепов

Как писало РБК-Украина ранее, в июле комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия поддержал законопроекты о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины № 8329 и 8380 о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей.

До этого данные проекты законов поддержал комитет ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.