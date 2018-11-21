Порошенко внес в Раду законопроект о переименовании Днепропетровской области

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент предлагает переименовать Днепропетровскую область на Днепровскую

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду Украины изменения в Конституцию о переименовании Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект "О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)", которым предусматривается переименование Днепропетровской области на Днепровскую.

"Процедура изменения названия области предусматривает поправки в Конституцию. Анализ показывает, что за Днепровскую область проголосует более трехсот депутатов. Нужен не пиар, а результат - то есть окончательное завершение декоммунизации. Днепропетровская область станет Днепровской, а место Петровского - на свалке истории. Руководствуясь этой логикой, подал в Верховную раду законопроект о переименовании Днепропетровской области на Днепровскую", - отметил Порошенко.

Напомним, вчера Верховная рада направила в Конституционный суд законопроект о переименовании Кировоградской области. Согласно документу Кировоградскую область предлагают переименовать в Кропивницкую.

Вместе с тем, Рада провалила направление в КСУ закона о переименовании Днепропетровской области, которую предлагали переименовать в Сичеславскую.