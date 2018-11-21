ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Порошенко внес в Раду законопроект о переименовании Днепропетровской области

Новости » Политика    21.11.2018 - 14:35
Порошенко внес в Раду законопроект о переименовании Днепропетровской области
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент предлагает переименовать Днепропетровскую область на Днепровскую

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду Украины изменения в Конституцию о переименовании Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект "О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)", которым предусматривается переименование Днепропетровской области на Днепровскую.

"Процедура изменения названия области предусматривает поправки в Конституцию. Анализ показывает, что за Днепровскую область проголосует более трехсот депутатов. Нужен не пиар, а результат - то есть окончательное завершение декоммунизации. Днепропетровская область станет Днепровской, а место Петровского - на свалке истории. Руководствуясь этой логикой, подал в Верховную раду законопроект о переименовании Днепропетровской области на Днепровскую", - отметил Порошенко.

Напомним, вчера Верховная рада направила в Конституционный суд законопроект о переименовании Кировоградской области. Согласно документу Кировоградскую область предлагают переименовать в Кропивницкую.

Вместе с тем, Рада провалила направление в КСУ закона о переименовании Днепропетровской области, которую предлагали переименовать в Сичеславскую.

Из-за снежных заносов в Днепропетровской области застрял автобус с детьми Порошенко отметил орденом Романа Сущенко
Новости Украины Порошенко ПетрДнепропетровская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь