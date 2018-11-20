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ВР провалила направление в КСУ закона о переименовании Днепропетровской области

Новости » Политика    20.11.2018 - 18:09
ВР провалила направление в КСУ закона о переименовании Днепропетровской области
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Днепропетровскую область предлагают переименовать в Сичеславскую

Верховная рада Украины 20 ноября провалила направление в Конституционный суд Украины законопроекта №8329 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (о переименовании Днепропетровской области), передает корреспондент РБК-Украина.

Проект постановления №8329/П о включении в повестку дня и направлении законопроекта в КСУ поддержало недостаточное количество нардепов в ходе четырех голосований.

"В части второй статьи 133 Конституции Украины слово "Днепропетровская" заменить словом "Сичеславская". Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - сказано в тексте документа.

Как писало РБК-Украина, в июле комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия поддержал законопроекты №8329 и 8380 о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей. Также ранее данные проекты законов поддержал комитет ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

Напомним, спикер ВР Андрей Парубий в октябре отмечал, что проекты не выносят на рассмотрение парламента, поскольку у них нет достаточного количества голосов депутатов ВР.

Отметим также, что общественный совет при Днепровском горсовете поддержал инициативу переименования области в Сичеславскую.

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины Днепропетровская областьВерховная Радапереименование
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