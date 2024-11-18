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До 15 см снігу. Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні

Понеділок 18 листопада 2024 14:54
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До 15 см снігу. Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні Українців попереджають про різке погіршення погоди (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Синоптики попереджають громадян про складні погодні умови найближчими днями й на вихідних. У деяких регіонах України ймовірні сильні пориви вітру, снігопади та хуртовини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Зміст

На коли прогнозують погіршення погоди в Україні

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, складні погодні умови на території України очікуються від середи, 20 листопада, до орієнтовно неділі, 24 листопада.

Уточнюється, що така ситуація пов'язана з переміщенням через територію України активних атмосферних фронтів.

Експерти розповіли також, коли та де саме українцям чекати негоди:

  • 20 листопада - погіршення погодних умов прогнозують у західних областях
  • 21-23 листопада - на більшій частині території країни
  • 24 листопада - у східних областях України

Якої погоди чекати через переміщення атмосферних фронтів

З огляду на переміщення через територію України активних атмосферних фронтів, у період з 20 до 24 листопада українцям прогнозують:

  • значні опади у вигляді дощу та снігу
  • пориви вітру 15-20 м/с
  • утворення снігового покриву висотою 3-15 см (крім південної частини України)
  • ожеледицю на дорогах
  • ожеледь і налипання мокрого снігу - місцями

Тим часом у Карпатах імовірні:

  • сильні снігопади
  • пориви вітру 25-30 м/с
  • хуртовини
  • утворення снігового покриву висотою 20-50 см

Коли негода дістанеться Києва та області

У Київській області погіршення погодних умов внаслідок переміщення активних атмосферних фронтів очікується орієнтовно з 21 листопада.

В УкрГМЦ зазначили, що у столичному регіоні впродовж 21-23 листопада 2024 року очікуються:

  • значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу
  • пориви вітру 15-20 м/с
  • утворення снігового покриву 3-10 см
  • ожеледиця на дорогах
  • місцями - спостерігатимуться ожеледь та налипання мокрого снігу

При цьому оперативну інформацію обіцяють уточнювати окремими
попередженнями на кожну добу.

"Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту", - зауважили в Укргідрометцентрі.

До 15 см снігу. Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в УкраїніДо 15 см снігу. Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні

Повідомлення УкрГМЦ про складні погодні умови (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоди в Україні на найближчу добу

Впродовж наступної доби, 19 листопада, погода в Україні очікується хмарна, з проясненнями.

Невеликий дощ із мокрим снігом імовірний:

  • у західних областях України
  • вночі - у західних і в північних областях

На решті території - без опадів.

Вітер - південно-західний, 7-12 м/с (у Карпатах - місцями пориви 15-20 м/с).

Температура вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

Вдень українцям прогнозують від 3 до 8 градусів вище нуля (у південній частині країни - до 13 градусів за Цельсієм).

До 15 см снігу. Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в УкраїніДо 15 см снігу. Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні

Прогноз погоди на 19 листопада в Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

У Київській області 19 листопада також очікується хмарна з проясненнями погода.

Вночі імовірний невеликий дощ із мокрим снігом. Вдень - без опадів. Вітер - південно-західний, 7-12 м/с.

Температура:

  • від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу - вночі
  • 3-8 градусів вище нуля - вдень

У Києві вночі прогнозують 1-3 градуси тепла, вдень - від 5 до 7 градусів за Цельсієм.

До 15 см снігу. Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні

Прогноз погоди на 19 листопада в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Коли в Україні почало сніжити й де саме

Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.

Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно було засніжені схили та ліси.

У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).

Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.

Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.

У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.

У неділю, 3 листопада, перший сніг випав у Харкові, а вже 4 листопада перший сніг дістався Києва.

У середу, 13 листопада, снігом почало засипати різні регіони країни (починаючи із західних областей). 14 листопада Україну продовжувало засипати снігом (перший сніг фіксували у Сумах, Славуті та інших населених пунктах).

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