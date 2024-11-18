До 15 см снігу. Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні

Синоптики попереджають громадян про складні погодні умови найближчими днями й на вихідних. У деяких регіонах України ймовірні сильні пориви вітру, снігопади та хуртовини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Прогноз погоди на 19 листопада в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

У Києві вночі прогнозують 1-3 градуси тепла, вдень - від 5 до 7 градусів за Цельсієм.

У Київській області 19 листопада також очікується хмарна з проясненнями погода.

Прогноз погоди на 19 листопада в Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Вдень українцям прогнозують від 3 до 8 градусів вище нуля (у південній частині країни - до 13 градусів за Цельсієм).

Температура вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

На решті території - без опадів.

Впродовж наступної доби, 19 листопада, погода в Україні очікується хмарна, з проясненнями.

" Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту ", - зауважили в Укргідрометцентрі.

При цьому оперативну інформацію обіцяють уточнювати окремими попередженнями на кожну добу.

В УкрГМЦ зазначили, що у столичному регіоні впродовж 21-23 листопада 2024 року очікуються:

У Київській області погіршення погодних умов внаслідок переміщення активних атмосферних фронтів очікується орієнтовно з 21 листопада.

Тим часом у Карпатах імовірні:

З огляду на переміщення через територію України активних атмосферних фронтів, у період з 20 до 24 листопада українцям прогнозують :

Експерти розповіли також, коли та де саме українцям чекати негоди :

Уточнюється, що така ситуація пов'язана з переміщенням через територію України активних атмосферних фронтів.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, складні погодні умови на території України очікуються від середи, 20 листопада, до орієнтовно неділі, 24 листопада.

Коли в Україні почало сніжити й де саме

Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.

Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно було засніжені схили та ліси.

У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).

Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.

Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.

У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.

У неділю, 3 листопада, перший сніг випав у Харкові, а вже 4 листопада перший сніг дістався Києва.

У середу, 13 листопада, снігом почало засипати різні регіони країни (починаючи із західних областей). 14 листопада Україну продовжувало засипати снігом (перший сніг фіксували у Сумах, Славуті та інших населених пунктах).

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