До 15 см снігу. Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
Синоптики попереджають громадян про складні погодні умови найближчими днями й на вихідних. У деяких регіонах України ймовірні сильні пориви вітру, снігопади та хуртовини.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Зміст
- На коли прогнозують погіршення погоди в Україні
- Якої погоди чекати через переміщення атмосферних фронтів
- Коли негода дістанеться Києва та області
- Прогноз погоди в Україні на найближчу добу
На коли прогнозують погіршення погоди в Україні
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, складні погодні умови на території України очікуються від середи, 20 листопада, до орієнтовно неділі, 24 листопада.
Уточнюється, що така ситуація пов'язана з переміщенням через територію України активних атмосферних фронтів.
Експерти розповіли також, коли та де саме українцям чекати негоди:
- 20 листопада - погіршення погодних умов прогнозують у західних областях
- 21-23 листопада - на більшій частині території країни
- 24 листопада - у східних областях України
Якої погоди чекати через переміщення атмосферних фронтів
З огляду на переміщення через територію України активних атмосферних фронтів, у період з 20 до 24 листопада українцям прогнозують:
- значні опади у вигляді дощу та снігу
- пориви вітру 15-20 м/с
- утворення снігового покриву висотою 3-15 см (крім південної частини України)
- ожеледицю на дорогах
- ожеледь і налипання мокрого снігу - місцями
Тим часом у Карпатах імовірні:
- сильні снігопади
- пориви вітру 25-30 м/с
- хуртовини
- утворення снігового покриву висотою 20-50 см
Коли негода дістанеться Києва та області
У Київській області погіршення погодних умов внаслідок переміщення активних атмосферних фронтів очікується орієнтовно з 21 листопада.
В УкрГМЦ зазначили, що у столичному регіоні впродовж 21-23 листопада 2024 року очікуються:
- значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу
- пориви вітру 15-20 м/с
- утворення снігового покриву 3-10 см
- ожеледиця на дорогах
- місцями - спостерігатимуться ожеледь та налипання мокрого снігу
При цьому оперативну інформацію обіцяють уточнювати окремими
попередженнями на кожну добу.
"Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту", - зауважили в Укргідрометцентрі.
Повідомлення УкрГМЦ про складні погодні умови (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Прогноз погоди в Україні на найближчу добу
Впродовж наступної доби, 19 листопада, погода в Україні очікується хмарна, з проясненнями.
Невеликий дощ із мокрим снігом імовірний:
- у західних областях України
- вночі - у західних і в північних областях
На решті території - без опадів.
Вітер - південно-західний, 7-12 м/с (у Карпатах - місцями пориви 15-20 м/с).
Температура вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.
Вдень українцям прогнозують від 3 до 8 градусів вище нуля (у південній частині країни - до 13 градусів за Цельсієм).
Прогноз погоди на 19 листопада в Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
У Київській області 19 листопада також очікується хмарна з проясненнями погода.
Вночі імовірний невеликий дощ із мокрим снігом. Вдень - без опадів. Вітер - південно-західний, 7-12 м/с.
Температура:
- від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу - вночі
- 3-8 градусів вище нуля - вдень
У Києві вночі прогнозують 1-3 градуси тепла, вдень - від 5 до 7 градусів за Цельсієм.
Прогноз погоди на 19 листопада в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Коли в Україні почало сніжити й де саме
Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.
Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно було засніжені схили та ліси.
У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).
Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.
Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.
У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.
У неділю, 3 листопада, перший сніг випав у Харкові, а вже 4 листопада перший сніг дістався Києва.
У середу, 13 листопада, снігом почало засипати різні регіони країни (починаючи із західних областей). 14 листопада Україну продовжувало засипати снігом (перший сніг фіксували у Сумах, Славуті та інших населених пунктах).
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