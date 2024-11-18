До 15 см снега. Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине
Синоптики предупреждают граждан о сложных погодных условиях в ближайшие дни и в выходные. В некоторых регионах Украины вероятны сильные порывы ветра, снегопады и метели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Содержание
- Когда прогнозируют ухудшение погоды в Украине
- Какой погоды ждать из-за перемещения атмосферных фронтов
- Когда непогода доберется до Киева и области
- Прогноз погоды в Украине на ближайшие сутки
Когда прогнозируют ухудшение погоды в Украине
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, сложные погодные условия на территории Украины ожидаются со среды, 20 ноября, до ориентировочно воскресенья, 24 ноября.
Уточняется, что подобная ситуация связана с перемещением через территорию Украины активных атмосферных фронтов.
Эксперты рассказали также, когда и где именно украинцам ждать непогоды:
- 20 ноября - ухудшение погодных условий прогнозируют в западных областях
- 21-23 ноября - на большей части территории страны
- 24 ноября - в восточных областях Украины
Какой погоды ждать из-за перемещения атмосферных фронтов
Учитывая перемещение через территорию Украины активных атмосферных фронтов, в период с 20 по 24 ноября украинцам прогнозируют:
- значительные осадки в виде дождя и снега
- порывы ветра 15-20 м/с
- образование снежного покрова высотой 3-15 см (кроме южной части Украины)
- гололедицу на дорогах
- гололед и налипание мокрого снега - местами
Тем временем в Карпатах вероятны:
- сильные снегопады
- порывы ветра 25-30 м/с
- метели
- образование снежного покрова высотой 20-50 см
Когда непогода доберется до Киева и области
В Киевской области ухудшение погодных условий в результате перемещения активных атмосферных фронтов ожидается ориентировочно с 21 ноября.
В УкрГМЦ отметили, что в столичном регионе 21-23 ноября 2024 года ожидаются:
- значительные осадки в виде дождя и мокрого снега
- порывы ветра 15-20 м/с
- образование снежного покрова 3-10 см
- гололедица на дорогах
- местами - будут наблюдаться гололед и налипание мокрого снега
При этом оперативную информацию обещают уточнять отдельными
предупреждениями на каждые сутки.
"Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта", - отметили в Укргидрометцентре.
Сообщение УкрГМЦ о сложных погодных условиях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Прогноз погоды в Украине на ближайшие сутки
В течение следующих суток, 19 ноября, погода в Украине ожидается облачная с прояснениями.
Небольшой дождь с мокрым снегом возможен:
- в западных областях Украины
- ночью - в западных и в северных областях
На остальной территории - без осадков.
Ветер - юго-западный, 7-12 м/с (в Карпатах - местами порывы 15-20 м/с).
Температура ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.
Днем украинцам прогнозируют от 3 до 8 градусов выше нуля (в южной части страны - до 13 градусов Цельсия).
Прогноз погоды на 19 ноября в Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В Киевской области 19 ноября ожидается облачная с прояснениями погода.
Ночью возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Днем - без осадков. Ветер - юго-западный, 7-12 м/с.
Температура:
- от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза - ночью
- 3-8 градусов выше нуля - днем
В Киеве ночью прогнозируют 1-3 градуса тепла, днем - от 5 до 7 градусов Цельсия.
Прогноз погоды на 19 ноября в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Когда в Украине начало снежить и где именно
Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.
Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых были видны заснеженные склоны и леса.
В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).
Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.
Тем, кто все-таки решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.
Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.
В воскресенье, 3 ноября, первый снег выпал в Харькове, а уже 4 ноября первый снег добрался до Киева.
В среду, 13 ноября, снегом начало засыпать разные регионы страны (начиная с западных областей). 14 ноября Украину продолжало засыпать снегом (первый снег фиксировали в Сумах, Славуте и других населенных пунктах).
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