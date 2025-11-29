До +12, місцями невеликі дощі: якою буде погода в Україні 30 листопада

В Україні завтра, 30 листопада, буде хмарно. У низці регіонів очікуються невеликі дощі у низці областей, але повітря місцями прогріється до +12.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
На Закарпатті, Прикарпатті, вдень і у південній частині невеликий (в Карпатах та на Одещині помірний) очікується дощ, на решті території без істотних опадів.
Вночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°; на півдні країни вночі 4-9°, вдень 7-12°.
У Києві та області завтра буде хмарно, без істотних опадів.Вітер переважно східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°.
Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі натякнули на теплий старт зими у грудні 2025 року.
Також синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику першого зимового місяця та поділились загальним попереднім прогнозом на грудень.
Тим часом листопад за один день встановив одразу п’ять температурних рекордів.
Також раніше в Укргідрометцентрі підсумували погодні умови першої декади листопада 2025 року та пояснили, як вони позначилися на стані й розвитку озимих культур у різних областях.
Водночас синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.