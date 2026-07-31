До 110 тисяч за рік: за які спеціальності доведеться найбільше платити у Києво-Могилянці

Національний університет "Києво-Могилянська академія" затвердив вартість навчання для вступників у 2026/2027 навчальному році. Тепер ціни на найдешевші спеціальності стартують від 50 тисяч гривень на рік.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Національного університету "Києво-Могилянська академія".
Головне:
Навчання за програмою "Політичне лідерство та економічна дипломатія" коштуватиме 110 тисяч гривень на рік.
До трійки найдорожчих також увійшли:
При цьому вартість навчання на спеціальностях "Інженерія програмного забезпечення", "Комп'ютерні науки" та "Право" порівняно з минулим роком не змінилася.
Серед популярних напрямів ціни становлять:
За даними університету, на більшості цих програм вартість навчання зросла на 5-8%, тоді як окремі спеціальності залишилися без подорожчання.
Найнижча вартість навчання - 50 тисяч гривень на рік.
За такою ціною можна вступити на спеціальності:
Минулого року навчання на цих напрямах коштувало 45-48 тисяч гривень, тож ціни зросли на 6-11%.
Читайте також про те, що Харківський національний університет імені Василя Каразіна підвищив вартість навчання у 2026-27 році. Ціни на контракт зросли майже на 40%.
Раніше ми писали про те, що Львівський національний університет імені Івана Франка також оновив ціни на навчання. Вартість підскочила на 30%.