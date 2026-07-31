До 110 тисяч за рік: за які спеціальності доведеться найбільше платити у Києво-Могилянці

Головне: Найдорожча програма коштує 110 тис. грн на рік, найдешевші спеціальності - 50 тис. грн.

коштує 110 тис. грн на рік, найдешевші спеціальності - 50 тис. грн. ІТ-спеціальності зберегли торішню вартість - 100 тис. грн на рік.

- 100 тис. грн на рік. На більшості популярних напрямів ціни зросли на 5-8%: "Журналістика" коштуватиме 68 тис. грн, "Психологія" - 70 тис. грн, "Менеджмент" і "Маркетинг" - 80 тис. грн.

Які спеціальності найдорожчі

Навчання за програмою "Політичне лідерство та економічна дипломатія" коштуватиме 110 тисяч гривень на рік.

До трійки найдорожчих також увійшли:

"Інженерія програмного забезпечення" - 100 тис. грн ;

; "Комп'ютерні науки" - 100 тис. грн ;

; "Філософія (Liberal Arts and Sciences)" - 95 тис. грн ;

; "Право" - 90 тис. грн ;

; "Міжнародні відносини" - 90 тис. грн.

При цьому вартість навчання на спеціальностях "Інженерія програмного забезпечення", "Комп'ютерні науки" та "Право" порівняно з минулим роком не змінилася.

Скільки коштують популярні спеціальності

Серед популярних напрямів ціни становлять:

журналістика - 68 тис. грн ;

; психологія - 70 тис. грн ;

; економіка - 75 тис. грн ;

; менеджмент - 80 тис. грн ;

; маркетинг - 80 тис. грн ;

; кібербезпека - 75 тис. грн.

За даними університету, на більшості цих програм вартість навчання зросла на 5-8%, тоді як окремі спеціальності залишилися без подорожчання.

Які спеціальності найдешевші

Найнижча вартість навчання - 50 тисяч гривень на рік.

За такою ціною можна вступити на спеціальності:

археологія;

біологія та біохімія;

екологія;

хімія;

фізика і астрономія;

соціальна робота.

Минулого року навчання на цих напрямах коштувало 45-48 тисяч гривень, тож ціни зросли на 6-11%.