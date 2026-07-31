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До 110 тисяч за рік: за які спеціальності доведеться найбільше платити у Києво-Могилянці

08:07 31.07.2026 Пт
2 хв
Наскільки подорожчали популярні спеціальності у 2026-му?
aimg Василина Копитко
Національний університет "Києво-Могилянська академія" (фото: wikipedia)

Національний університет "Києво-Могилянська академія" затвердив вартість навчання для вступників у 2026/2027 навчальному році. Тепер ціни на найдешевші спеціальності стартують від 50 тисяч гривень на рік.

Головне:

  • Найдорожча програма коштує 110 тис. грн на рік, найдешевші спеціальності - 50 тис. грн.
  • ІТ-спеціальності зберегли торішню вартість - 100 тис. грн на рік.
  • На більшості популярних напрямів ціни зросли на 5-8%: "Журналістика" коштуватиме 68 тис. грн, "Психологія" - 70 тис. грн, "Менеджмент" і "Маркетинг" - 80 тис. грн.

Які спеціальності найдорожчі

Навчання за програмою "Політичне лідерство та економічна дипломатія" коштуватиме 110 тисяч гривень на рік.

До трійки найдорожчих також увійшли:

  • "Інженерія програмного забезпечення" - 100 тис. грн;
  • "Комп'ютерні науки" - 100 тис. грн;
  • "Філософія (Liberal Arts and Sciences)" - 95 тис. грн;
  • "Право" - 90 тис. грн;
  • "Міжнародні відносини" - 90 тис. грн.

При цьому вартість навчання на спеціальностях "Інженерія програмного забезпечення", "Комп'ютерні науки" та "Право" порівняно з минулим роком не змінилася.

Читайте також: Ціни зросли майже на чверть: скільки коштує навчання у КНУ ім. Шевченка у 2026-му

Скільки коштують популярні спеціальності

Серед популярних напрямів ціни становлять:

  • журналістика - 68 тис. грн;
  • психологія - 70 тис. грн;
  • економіка - 75 тис. грн;
  • менеджмент - 80 тис. грн;
  • маркетинг - 80 тис. грн;
  • кібербезпека - 75 тис. грн.

За даними університету, на більшості цих програм вартість навчання зросла на 5-8%, тоді як окремі спеціальності залишилися без подорожчання.

Які спеціальності найдешевші

Найнижча вартість навчання - 50 тисяч гривень на рік.

За такою ціною можна вступити на спеціальності:

  • археологія;
  • біологія та біохімія;
  • екологія;
  • хімія;
  • фізика і астрономія;
  • соціальна робота.

Минулого року навчання на цих напрямах коштувало 45-48 тисяч гривень, тож ціни зросли на 6-11%.

Читайте також про те, що Харківський національний університет імені Василя Каразіна підвищив вартість навчання у 2026-27 році. Ціни на контракт зросли майже на 40%.

Раніше ми писали про те, що Львівський національний університет імені Івана Франка також оновив ціни на навчання. Вартість підскочила на 30%.

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