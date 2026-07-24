Ціни зросли майже на чверть: скільки коштує навчання у КНУ ім. Шевченка у 2026-му

Київський національний університет імені Тараса Шевченка офіційно затвердив вартість навчання для вступників 2026-го. Залежно від напрямку підготовки, ціни зросли до 27% порівняно з минулим роком.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані КНУ Шевченка .

Головне: Нова цінова планка: Найдорожчими програмами в КНУ ім. Шевченка у 2026 році стали нові напрями, де вартість навчання перевищує 119 тис. грн.

Найдорожчими програмами в КНУ ім. Шевченка у 2026 році стали нові напрями, де вартість навчання перевищує 119 тис. грн. Здорожчання популярних спеціальностей: Навчання на таких напрямах, як "Журналістика", "Право", "Міжнародні відносини" та "Маркетинг", подорожчало на 27% - до 97,1 тис. грн.

Навчання на таких напрямах, як "Журналістика", "Право", "Міжнародні відносини" та "Маркетинг", подорожчало на 27% - до 97,1 тис. грн. Найдоступніші програми: Найдешевшими залишаються природничі та педагогічні спеціальності (зокрема "Біологія", "Фізика", "Хімія" та середня освіта), де рік навчання коштує 54,6 тис. грн.

Найдорожчі програми: нова планка вартості

Цього року університет встановив найвищу планку вартості навчання на позначці понад 119 тисяч гривень. До цієї категорії увійшли три програми, які є абсолютно новими для КНУ:

"Англійська філологія та дві іноземні мови" (мова навчання англійська);

"Філологія, українська мова та переклад" (для іноземців, мова навчання українська);

"Міжнародне право" (навчання англійською мовою).

Водночас англомовна програма "Міжнародна комерція та інвестиції", яка була доступна для студентів і торік, здорожчала майже на 8% - до 103,1 тис. грн за рік навчання.

Престижні спеціальності: приріст 27%

Значне здорожчання торкнулося популярних гуманітарних, юридичних та економічних напрямків. Рік навчання на таких спеціальностях, як "Журналістика", "Туризм", "Міжнародні відносини", "Міжнародна економіка", "Фінанси", "Право", "Маркетинг" та "Публічне управління", тепер коштуватиме 97,1 тис. грн.

Для порівняння, торік ціна на ці напрямки становила 76,6 тис. грн, отже приріст склав майже 27%.

Аналогічна тенденція спостерігається в ІТ-сфері: за навчання на "Комп’ютерних науках", "Кібербезпеці" та "Інженерії програмного забезпечення" вступникам 2026 року доведеться заплатити 77,7 тис. грн, що також свідчить про зростання ціни на 27%.

Бюджетні варіанти: природничі та педагогічні науки

Найбільш доступними в університеті залишаються природничі науки та спеціальності, орієнтовані на підготовку педагогів. Рік навчання за контрактом тут обійдеться у 54,6 тис. грн. До цього переліку відносяться:

"Культурологія", "Біологія та біохімія", "Фізика та астрономія";

"Науки про Землю", "Екологія", "Хімія";

Середня освіта (українська мова і література, історія, математика, географія).

Попри те, що ці напрямки залишаються найдешевшими в КНУ, ціни на них все одно зросли порівняно з минулим роком майже на 25%.