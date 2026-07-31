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До 110 тысяч в год: за какие специальности придется больше всего платить в Киево-Могилянке

08:07 31.07.2026 Пт
2 мин
Насколько подорожали популярные специальности в 2026 году?
aimg Василина Копытко
Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (фото: wikipedia)

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" утвердил стоимость обучения для абитуриентов в 2026/2027 учебном году. Теперь цены на самые дешевые специальности стартуют от 50 тысяч гривен в год.

Главное:

  • Самая дорогая программа стоит 110 тыс. грн в год, самые дешевые специальности - 50 тыс. грн.
  • ІТ-специальности сохранили прошлогоднюю стоимость – 100 тыс. грн в год.
  • На большинстве популярных направлений цены выросли на 5-8%: "Журналистика" будет стоить в 68 тыс. грн, "Психология" - 70 тыс. грн, "Менеджмент" и "Маркетинг" - 80 тыс. грн.

Какие специальности самые дорогие

Обучение по программе "Политическое лидерство и экономическая дипломатия" обойдется в 110 тысяч гривен в год.

В тройку самых дорогих также вошли:

  • "Инженерия программного обеспечения" - 100 тыс. грн ;
  • "Компьютерные науки" - 100 тыс. грн ;
  • "Философия (Liberal Arts and Sciences)" - 95 тыс. грн ;
  • "Право" - 90 тыс. грн ;
  • "Международные отношения" - 90 тыс. грн .

При этом стоимость обучения по специальностям "Инженерия программного обеспечения", "Компьютерные науки" и "Право" по сравнению с прошлым годом не изменилась.

Читайте также: Цены выросли почти на четверть: сколько стоит обучение в КНУ им. Шевченко в 2026-м

Сколько стоят популярные специальности

Среди популярных направлений цены составляют:

  • журналистика - 68 тыс. грн ;
  • психология - 70 тыс. грн ;
  • экономика - 75 тыс. грн ;
  • менеджмент - 80 тыс. грн ;
  • маркетинг - 80 тыс. грн ;
  • кибербезопасность - 75 тыс. грн .

По данным университета, на большинстве этих программ стоимость обучения выросла на 5-8% , в то время как отдельные специальности остались без подорожания.

Какие специальности самые дешевые

Самая низкая стоимость обучения - 50 тысяч гривен в год.

По такой цене можно поступить на специальности:

  • археология;
  • биология и биохимия;
  • экология;
  • химия;
  • физика и астрономия;
  • социальная работа.

В прошлом году обучение по этим направлениям стоило 45-48 тысяч гривен, поэтому цены выросли на 6-11% .

Читайте также о том, что Харьковский национальный университет имени Василия Каразина повысил стоимость обучения в 2026-27 году. Цены на контракт выросли почти на 40%.

Ранее мы писали о том, что Львовский национальный университет имени Ивана Франко также обновил цены на обучение. Стоимость подскочила на 30%.

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