До 110 тысяч в год: за какие специальности придется больше всего платить в Киево-Могилянке

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" утвердил стоимость обучения для абитуриентов в 2026/2027 учебном году. Теперь цены на самые дешевые специальности стартуют от 50 тысяч гривен в год.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального университета "Киево-Могилянская Академия".
Главное:
Обучение по программе "Политическое лидерство и экономическая дипломатия" обойдется в 110 тысяч гривен в год.
В тройку самых дорогих также вошли:
При этом стоимость обучения по специальностям "Инженерия программного обеспечения", "Компьютерные науки" и "Право" по сравнению с прошлым годом не изменилась.
Среди популярных направлений цены составляют:
По данным университета, на большинстве этих программ стоимость обучения выросла на 5-8% , в то время как отдельные специальности остались без подорожания.
Самая низкая стоимость обучения - 50 тысяч гривен в год.
По такой цене можно поступить на специальности:
В прошлом году обучение по этим направлениям стоило 45-48 тысяч гривен, поэтому цены выросли на 6-11% .
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