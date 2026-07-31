До 110 тисяч за рік: за які спеціальності доведеться найбільше платити у Києво-Могилянці
Національний університет "Києво-Могилянська академія" затвердив вартість навчання для вступників у 2026/2027 навчальному році. Тепер ціни на найдешевші спеціальності стартують від 50 тисяч гривень на рік.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Національного університету "Києво-Могилянська академія".
Головне:
- Найдорожча програма коштує 110 тис. грн на рік, найдешевші спеціальності - 50 тис. грн.
- ІТ-спеціальності зберегли торішню вартість - 100 тис. грн на рік.
- На більшості популярних напрямів ціни зросли на 5-8%: "Журналістика" коштуватиме 68 тис. грн, "Психологія" - 70 тис. грн, "Менеджмент" і "Маркетинг" - 80 тис. грн.
Які спеціальності найдорожчі
Навчання за програмою "Політичне лідерство та економічна дипломатія" коштуватиме 110 тисяч гривень на рік.
До трійки найдорожчих також увійшли:
- "Інженерія програмного забезпечення" - 100 тис. грн;
- "Комп'ютерні науки" - 100 тис. грн;
- "Філософія (Liberal Arts and Sciences)" - 95 тис. грн;
- "Право" - 90 тис. грн;
- "Міжнародні відносини" - 90 тис. грн.
При цьому вартість навчання на спеціальностях "Інженерія програмного забезпечення", "Комп'ютерні науки" та "Право" порівняно з минулим роком не змінилася.
Скільки коштують популярні спеціальності
Серед популярних напрямів ціни становлять:
- журналістика - 68 тис. грн;
- психологія - 70 тис. грн;
- економіка - 75 тис. грн;
- менеджмент - 80 тис. грн;
- маркетинг - 80 тис. грн;
- кібербезпека - 75 тис. грн.
За даними університету, на більшості цих програм вартість навчання зросла на 5-8%, тоді як окремі спеціальності залишилися без подорожчання.
Які спеціальності найдешевші
Найнижча вартість навчання - 50 тисяч гривень на рік.
За такою ціною можна вступити на спеціальності:
- археологія;
- біологія та біохімія;
- екологія;
- хімія;
- фізика і астрономія;
- соціальна робота.
Минулого року навчання на цих напрямах коштувало 45-48 тисяч гривень, тож ціни зросли на 6-11%.
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