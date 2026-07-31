ГУР викрило мережу СЗР Росії, яка контролює спадок "Вагнера" в Африці

Українська розвідка розкрила, як Кремль використовує залишки імперії Євгена Пригожина в Африці - зовнішня розвідка Росії перебрала контроль над прихованою мережею впливу Africa Politology.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України .

Що сталося з імперією Пригожина після заколоту

Так звана ПВК "Вагнер", яку заснував і очолював "кухар Путіна" Євген Пригожин, була одним із ключових інструментів російського впливу в Африці. Після невдалого заколоту в Росії у 2023 році залишки армії Пригожина реорганізували в так званий "Африканський корпус", яким тепер керує міністерство оборони Росії.

Тим часом інша структура ватажка "Вагнера" - організація Africa Politology (відома також як The Company) - перейшла під операційний і фінансовий контроль Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії.

Чим саме займається Africa Politology

Організація - це прихована мережа політичного впливу, пропаганди, лобізму та шпигунства. Вона розробляє стратегії, спрямовані на витіснення впливу західних країн та ООН з Африки - веде дезінформаційні кампанії, маніпулює громадською думкою, корумпує місцевих журналістів і блогерів, створює та координує проросійські медіа й Telegram-канали.

Сфера діяльності структури також включає підтримку проросійських політиків, організацію протестів, шпигунство, дискредитацію демократичних урядів та опозиційних партій - зокрема в ЦАР, Чаді, Малі, Анголі, на Мадагаскарі, у Намібії, ПАР та інших країнах Африки.

Конкретні інформаційні кампанії 2024 року

За завданням СЗР Africa Politology здійснила низку операцій:

дискредитацію присутності гуманітарної організації FHI 360 в ЦАР;

протидію продовженню мандата миротворчої місії ООН MINUSCA в ЦАР;

поширення чуток про отруєння президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадери у Франції;

дискредитацію України на Африканському континенті;

розпалювання антифранцузьких настроїв у ЦАР.

Кого назвало ГУР

Українська розвідка оприлюднила персональні дані ключових фігурантів, які керують Africa Politology. Серед них - вихідець із СЗР Дмитро Фадєєв, який координував перехід організації під контроль Кремля, а також Ілля Савєльєв, Сергій Клюшкін, Сергій Машкевич (раніше куратор проєктів Пригожина в Судані), Дмитро Волков (відповідає за операції в Болівії), Олексій Шилов, Тарас Прибашин (перебуває під санкціями США, працював у Сирії, США, Європі, на Мадагаскарі, у Зімбабве та ЦАР), Микола Радковський, а також Юлія Афанасьєва-Берег та Ксенія Соболєва, які теж перебувають під санкціями США.

Як фінансується мережа

СЗР фінансує Africa Politology через компанії-прокладки, зокрема АТ "Інтер" та ТОВ "Інтертехтрейд". Транзакції між ними проводили, щоб замаскувати походження коштів, приховати роль розвідки, уникнути податкового контролю та мінімізувати ризик блокування платежів.

Значну частину фінансування здійснюють готівкою - це, серед іншого, дозволяє виконавцям африканських операцій СЗР завищувати кошториси, оскільки використання готівки майже не контролюється.