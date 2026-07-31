До 110 тысяч в год: за какие специальности придется больше всего платить в Киево-Могилянке

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" утвердил стоимость обучения для абитуриентов в 2026/2027 учебном году. Теперь цены на самые дешевые специальности стартуют от 50 тысяч гривен в год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального университета "Киево-Могилянская Академия".

Главное: Самая дорогая программа стоит 110 тыс. грн в год, самые дешевые специальности - 50 тыс. грн.

стоит 110 тыс. грн в год, самые дешевые специальности - 50 тыс. грн. ІТ-специальности сохранили прошлогоднюю стоимость – 100 тыс. грн в год.

– 100 тыс. грн в год. На большинстве популярных направлений цены выросли на 5-8%: "Журналистика" будет стоить в 68 тыс. грн, "Психология" - 70 тыс. грн, "Менеджмент" и "Маркетинг" - 80 тыс. грн.

Какие специальности самые дорогие

Обучение по программе "Политическое лидерство и экономическая дипломатия" обойдется в 110 тысяч гривен в год.

В тройку самых дорогих также вошли:

"Инженерия программного обеспечения" - 100 тыс. грн ;

; "Компьютерные науки" - 100 тыс. грн ;

; "Философия (Liberal Arts and Sciences)" - 95 тыс. грн ;

; "Право" - 90 тыс. грн ;

; "Международные отношения" - 90 тыс. грн .

При этом стоимость обучения по специальностям "Инженерия программного обеспечения", "Компьютерные науки" и "Право" по сравнению с прошлым годом не изменилась.

Сколько стоят популярные специальности

Среди популярных направлений цены составляют:

журналистика - 68 тыс. грн ;

; психология - 70 тыс. грн ;

; экономика - 75 тыс. грн ;

; менеджмент - 80 тыс. грн ;

; маркетинг - 80 тыс. грн ;

; кибербезопасность - 75 тыс. грн .

По данным университета, на большинстве этих программ стоимость обучения выросла на 5-8% , в то время как отдельные специальности остались без подорожания.

Какие специальности самые дешевые

Самая низкая стоимость обучения - 50 тысяч гривен в год.

По такой цене можно поступить на специальности:

археология;

биология и биохимия;

экология;

химия;

физика и астрономия;

социальная работа.

В прошлом году обучение по этим направлениям стоило 45-48 тысяч гривен, поэтому цены выросли на 6-11% .