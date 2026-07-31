До 110 тысяч в год: за какие специальности придется больше всего платить в Киево-Могилянке
Национальный университет "Киево-Могилянская академия" утвердил стоимость обучения для абитуриентов в 2026/2027 учебном году. Теперь цены на самые дешевые специальности стартуют от 50 тысяч гривен в год.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального университета "Киево-Могилянская Академия".
Главное:
- Самая дорогая программа стоит 110 тыс. грн в год, самые дешевые специальности - 50 тыс. грн.
- ІТ-специальности сохранили прошлогоднюю стоимость – 100 тыс. грн в год.
- На большинстве популярных направлений цены выросли на 5-8%: "Журналистика" будет стоить в 68 тыс. грн, "Психология" - 70 тыс. грн, "Менеджмент" и "Маркетинг" - 80 тыс. грн.
Какие специальности самые дорогие
Обучение по программе "Политическое лидерство и экономическая дипломатия" обойдется в 110 тысяч гривен в год.
В тройку самых дорогих также вошли:
- "Инженерия программного обеспечения" - 100 тыс. грн ;
- "Компьютерные науки" - 100 тыс. грн ;
- "Философия (Liberal Arts and Sciences)" - 95 тыс. грн ;
- "Право" - 90 тыс. грн ;
- "Международные отношения" - 90 тыс. грн .
При этом стоимость обучения по специальностям "Инженерия программного обеспечения", "Компьютерные науки" и "Право" по сравнению с прошлым годом не изменилась.
Сколько стоят популярные специальности
Среди популярных направлений цены составляют:
- журналистика - 68 тыс. грн ;
- психология - 70 тыс. грн ;
- экономика - 75 тыс. грн ;
- менеджмент - 80 тыс. грн ;
- маркетинг - 80 тыс. грн ;
- кибербезопасность - 75 тыс. грн .
По данным университета, на большинстве этих программ стоимость обучения выросла на 5-8% , в то время как отдельные специальности остались без подорожания.
Какие специальности самые дешевые
Самая низкая стоимость обучения - 50 тысяч гривен в год.
По такой цене можно поступить на специальности:
- археология;
- биология и биохимия;
- экология;
- химия;
- физика и астрономия;
- социальная работа.
В прошлом году обучение по этим направлениям стоило 45-48 тысяч гривен, поэтому цены выросли на 6-11% .
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