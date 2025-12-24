UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

До 11 годин без світла. Як діятимуть графіки відключень у Києві 25 грудня

Ілюстративне фото: у Києві 25 грудня діятимуть відключення світла за графіками (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У четвер, 25 грудня, у Києві відключатимуть світло за графіками. Протягом доби мешканці й гості столиці будуть без електрики до 11 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК в Telegram.

Завтра світло у столиці відключатимуть наступним чином:

1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;

1.2 черга - світла не буде з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;

2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;

2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;

3.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;

3.2 черга - світла не буде з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

4.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;

4.2 черга - світла не буде з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

5.1 черга - світла не буде з 08:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:30;

5.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;

6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 22:00;

6.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30.

 

Фото: графіки відключень світла для Києва на 25 грудня (t.me/dtek_ua)

Обстріл України 24 грудня

Нагадаємо, вранці в середу, 24 грудня, росіяни завдали прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова. Внаслідок обстрілу місто вимушено перейшло на режим "енергоострова".

Загалом сьогодні вночі росіяни атакували територію України ударними дронами з шести напрямків - більшість цілей були знищені ППО України. Велику кількість ударних дронів ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Крім того, РФ атакувала об'єкти енергетики у кількох областях, в результаті чого у п'яти регіонах України є відключення світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККиївЕлектроенергіяВимкнення світла