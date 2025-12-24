До 11 годин без світла. Як діятимуть графіки відключень у Києві 25 грудня

У четвер, 25 грудня, у Києві відключатимуть світло за графіками. Протягом доби мешканці й гості столиці будуть без електрики до 11 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК в Telegram.
Завтра світло у столиці відключатимуть наступним чином:
1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;
1.2 черга - світла не буде з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;
2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;
2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 23:30;
3.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
3.2 черга - світла не буде з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
4.1 черга - світла не буде з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
4.2 черга - світла не буде з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
5.1 черга - світла не буде з 08:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:30;
5.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 22:00;
6.2 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 25 грудня (t.me/dtek_ua)
Нагадаємо, вранці в середу, 24 грудня, росіяни завдали прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова. Внаслідок обстрілу місто вимушено перейшло на режим "енергоострова".
Загалом сьогодні вночі росіяни атакували територію України ударними дронами з шести напрямків - більшість цілей були знищені ППО України. Велику кількість ударних дронів ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.
Крім того, РФ атакувала об'єкти енергетики у кількох областях, в результаті чого у п'яти регіонах України є відключення світла.