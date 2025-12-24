До 11 часов без света. Как будут действовать графики отключений в Киеве 25 декабря

Завтра свет в столице будут отключать следующим образом:

1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;

1.2 очередь - света не будет с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;

2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;

2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;

3.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;

3.2 очередь - света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;

4.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;

4.2 очередь - света не будет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;

5.1 очередь - света не будет с 08:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:30;

5.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;

6.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 22:00;

6.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30.

Фото: графики отключений света для Киева на 25 декабря (t.me/dtek_ua)