До 11 часов без света. Как будут действовать графики отключений в Киеве 25 декабря

Иллюстративное фото: в Киеве 25 декабря будут действовать отключения света по графикам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В четверг, 25 декабря, в Киеве будут отключать свет по графикам. В течение суток жители и гости столицы будут без электричества до 11 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Завтра свет в столице будут отключать следующим образом:

1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;

1.2 очередь - света не будет с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;

2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;

2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;

3.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;

3.2 очередь - света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;

4.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;

4.2 очередь - света не будет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;

5.1 очередь - света не будет с 08:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:30;

5.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;

6.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 22:00;

6.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30.

 

Фото: графики отключений света для Киева на 25 декабря (t.me/dtek_ua)

 

Обстрел Украины 24 декабря

Напомним, утром в среду, 24 декабря, россияне нанесли прицельные удары по ТЭЦ в пригороде Харькова. В результате обстрела город вынужденно перешел на режим "энергоострова".

Всего сегодня ночью россияне атаковали территорию Украины ударными дронами с шести направлений - большинство целей были уничтожены ПВО Украины. Большое количество ударных дронов враг направил на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.

Кроме того, РФ атаковала объекты энергетики в нескольких областях, в результате чего в пяти регионах Украины есть отключения света.

