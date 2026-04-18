100 мільярдів Тегерану: де зберігаються ці гроші та чому вони були заморожені

Вашингтон та Тегеран готуються до другого раунду переговорів, хоча вже зараз президент США Дональд Трамп заявив, що не буде розморожувати 20 мільярдів в обмін на збагачений уран. Іранські гроші періодично заморожуються ще з 1979 року і зберігаються відразу в багатьох країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Al Jazeera .

Економіка Ірану виснажена санкціями, а в країні спостерігається шалена інфляція. Видається, Тегеран бачить у поверненні активів єдиний шанс на порятунок економіки.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф ще перед першим раундом переговорів виставив жорстку вимогу: доходи, заблоковані в іноземних банках, мають бути повернуті ще до початку будь-яких офіційних розмов.

Проте зустріч в Пакистані не дала жодних результатів, хоча після початку блокади портів Іран став більш зговірливим. Ситуація може прояснитись вже 22 квітня - саме тоді закінчується термін чинного режиму припинення вогню.

Скільки грошей Ірану заблоковано і де вони лежать

Точна сума активів є предметом суперечок, але експерти називають цифру понад 100 мільярдів доларів. Це втричі більше, ніж річний дохід Ірану від продажу нафти та газу.

"Це дуже значна сума, особливо для суспільства, яке десятиліттями страждає від санкцій, введених США", - повідомив позаштатний старший науковий співробітник Близькосхідної ради з питань глобальних справ Фредерік Шнайдер.

Географія заморожених коштів Ірану:

Китай : щонайменше 20 мільярдів доларів;

: щонайменше 20 мільярдів доларів; Індія : близько 7 мільярдів;

: близько 7 мільярдів; Ірак та Катар : по 6 мільярдів доларів у кожній країні;

: по 6 мільярдів доларів у кожній країні; США : приблизно 2 мільярди безпосередньо в американських банках;

: приблизно 2 мільярди безпосередньо в американських банках; ЄС (зокрема Люксембург): 1,6 мільярда доларів;

(зокрема Люксембург): 1,6 мільярда доларів; Японія: близько 1,5 мільярда доларів.

Зараз головна вимога Тегерана - отримати бодай 6 мільярдів доларів як жест "зміцнення довіри".

Чому активи Тегерану опинилися "під замком"

Блокування почалося ще у листопаді 1979 року. Тоді президент США Джиммі Картер заморозив іранські кошти після захоплення американських заручників у Тегерані. Відтоді санкції лише посилювалися через ядерну програму та підтримку тероризму.

Ситуація нагадує гойдалки. У 2015 році, за часів Барака Обами, Іран отримав доступ до грошей в обмін на ядерну угоду. Але у 2018 році Дональд Трамп розірвав домовленість. Гроші знову стали недоступними.

Останній інцидент стався ще за часів Джо Байдена, коли він заблокував 6 мільярдів доларів у Катарі, які раніше дозволив переказати з Південної Кореї. Це стало відповіддю на масовану атаку Ірану на Ізраїль за допомогою дронів та ракет.

Навіщо ці мільярди потрібні Ірану саме зараз

Для Тегерана ці гроші - питання виживання режиму. Академічна директорка Кембриджського університету Роксан Фарманфармаян пояснює, що розморожування активів дозволить країні боротися з інфляцією та модернізувати інфраструктуру.

"Це означало б можливість репатріювати кошти, зароблені у твердій валюті від продажу нафти, наприклад, назад у власну економіку. Це також дало б їй контроль над коливаннями валютних курсів", - зазначила вона.

Політолог Кріс Фезерстоун з Йоркського університету вважає, що крок США щодо розморожування активів стане потужним дипломатичним сигналом. Проте непередбачуваність адміністрації Трампа робить будь-які прогнози ризикованими.