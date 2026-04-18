100 миллиардов Тегерана: где хранятся эти деньги и почему они были заморожены
Вашингтон и Тегеран готовятся ко второму раунду переговоров, хотя уже сейчас президент США Дональд Трамп заявил, что не будет размораживать 20 миллиардов в обмен на обогащенный уран. Иранские деньги периодически замораживаются еще с 1979 года и хранятся сразу во многих странах.
Экономика Ирана истощена санкциями, а в стране наблюдается бешеная инфляция. Кажется, Тегеран видит в возвращении активов единственный шанс на спасение экономики.
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф еще перед первым раундом переговоров выставил жесткое требование: доходы, заблокированные в иностранных банках, должны быть возвращены еще до начала любых официальных разговоров.
Однако встреча в Пакистане не дала никаких результатов, хотя после начала блокады портов Иран стал более сговорчивым. Ситуация может проясниться уже 22 апреля - именно тогда заканчивается срок действующего режима прекращения огня.
Сколько денег Ирана заблокировано и где они лежат
Точная сумма активов является предметом споров, но эксперты называют цифру более 100 миллиардов долларов. Это втрое больше, чем годовой доход Ирана от продажи нефти и газа.
"Это очень значительная сумма, особенно для общества, которое десятилетиями страдает от санкций, введенных США", - сообщил внештатный старший научный сотрудник Ближневосточного совета по вопросам глобальных дел Фредерик Шнайдер.
География замороженных средств Ирана:
- Китай: не менее 20 миллиардов долларов;
- Индия: около 7 миллиардов;
- Ирак и Катар: по 6 миллиардов долларов в каждой стране;
- США: примерно 2 миллиарда непосредственно в американских банках;
- ЕС (в частности Люксембург): 1,6 миллиарда долларов;
- Япония: около 1,5 миллиарда долларов.
Сейчас главное требование Тегерана - получить хотя бы 6 миллиардов долларов в качестве жеста "укрепления доверия".
Почему активы Тегерана оказались "под замком"
Блокировка началась еще в ноябре 1979 года. Тогда президент США Джимми Картер заморозил иранские средства после захвата американских заложников в Тегеране. С тех пор санкции только усиливались из-за ядерной программы и поддержки терроризма.
Ситуация напоминает качели. В 2015 году, во времена Барака Обамы, Иран получил доступ к деньгам в обмен на ядерную сделку. Но в 2018 году Дональд Трамп разорвал договоренность. Деньги снова стали недоступными.
Последний инцидент произошел еще во времена Джо Байдена, когда он заблокировал 6 миллиардов долларов в Катаре, которые ранее позволил перевести из Южной Кореи. Это стало ответом на массированную атаку Ирана на Израиль с помощью дронов и ракет.
Зачем эти миллиарды нужны Ирану именно сейчас
Для Тегерана эти деньги - вопрос выживания режима. Академический директор Кембриджского университета Роксан Фарманфармаян объясняет, что размораживание активов позволит стране бороться с инфляцией и модернизировать инфраструктуру.
"Это означало бы возможность репатриировать средства, заработанные в твердой валюте от продажи нефти, например, обратно в собственную экономику. Это также дало бы ей контроль над колебаниями валютных курсов", - отметила она.
Политолог Крис Фезерстоун из Йоркского университета считает, что шаг США по размораживанию активов станет мощным дипломатическим сигналом. Однако непредсказуемость администрации Трампа делает любые прогнозы рискованными.
Горячая информация о переговорах США и Ирана
Дональд Трамп пообещал, что уже "за день-два" будет готова сделка с Тегераном. Встреча делегаций должна состояться в эти выходные.
Также СМИ отмечали, что лидер США из-за роста цен на энергоносители может пойти на уступки Ирану. Он может изменить тактику или пожертвовать частью требований на переговорах.