10 пенсій "за раз": хто з українців може отримати одноразову допомогу та за яких умов

Вихід на пенсію за віком може принести декому з українців відчутну одноразову допомогу - у розмірі десяти місячних виплат.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ) у Волинській області.
У ПФУ нагадалали, що право на одноразову грошову допомогу при виході на пенсію за віком мають деякі працівники бюджетної сфери.
Така норма закріплена у законі України 1058-IV (від 09.07.2003 року) "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
"Розмір допомоги (виплати) дорівнює 10 місячним пенсіям, обчисленим на день її призначення", - пояснили українцям.
Уточнюється також, що вся сума:
Згідно з інформацією ПФУ, така одноразова грошова допомога при виході на пенсію за віком стосується:
Українцям розповіли, що право на таку одноразову допомогу мають громадяни, які:
При цьому до стажу зараховується робота "саме в тих державних, комунальних установах і на посадах, які визначені постановою Кабінету міністрів України №909 (від 04.11.1993 року) "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".
Насамкінець у ГУ ПФУ у Волинській області нагадали, як обчислюється спеціальний стаж:
"Дозволяється підсумовувати періоди роботи, що дають право на пенсію за вислугу років", - повідомили українцям.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підвищили пенсії в Україні з січня 2026 року та скільки тепер українцям потрібно мати стажу для виходу на пенсію за віком.
Крім того, ми пояснювали, коли потрібна довідка про доходи пенсіонера та де її отримати.
Читайте також про перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам - в яких випадках врахують нову зарплату.