10 пенсий "за раз": кто из украинцев может получить единоразовую помощь и при каких условиях

13:32 06.05.2026 Ср
3 мин
Денежный "бонус" доступен работникам разных сфер, но только при определенных условиях
aimg Ирина Костенко
Единовременное пособие при выходе на пенсию - не для каждого (фото иллюстративное: Getty Images)

Выход на пенсию по возрасту может принести некоторым из украинцев ощутимую единовременную помощь - в размере десяти месячных выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Волынской области.

Читайте также: Надбавки к пенсиям в мае: кто может получить больше денег и при каких условиях

Кто в Украине имеет право получить 10 пенсий сразу

В ПФУ напомнили, что право на единовременную денежную помощь при выходе на пенсию по возрасту имеют некоторые работники бюджетной сферы.

Такая норма закреплена в законе Украины 1058-IV (от 09.07.2003 года) "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Размер помощи (выплаты) равен 10 месячным пенсиям, исчисленным на день ее назначения", - объяснили украинцам.

Уточняется также, что вся сумма:

  • выплачивается единовременно;
  • не облагается налогом;
  • финансируется из Государственного бюджета.

Работников каких сфер касается такая выплата

Согласно информации ПФУ, такая единовременная денежная помощь при выходе на пенсию по возрасту касается:

  • работников сферы образования;
  • работников здравоохранения;
  • работников социального обеспечения;
  • спортсменов - заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, членов национальных сборных;
  • артистов театрально-концертных заведений.

При каких условиях можно получить единовременную выплату

Украинцам рассказали, что право на такую единовременную помощь имеют граждане, которые:

  • работали в государственном или коммунальном учреждении - на день достижения пенсионного возраста;
  • занимали должность, которая дает право на пенсию за выслугу лет;
  • имеют необходимый страховой стаж - не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
  • не получали ни одного вида пенсии ранее.

При этом в стаж засчитывается работа "именно в тех государственных, коммунальных учреждениях и на должностях, которые определены постановлением Кабинета министров Украины №909 (от 04.11.1993 года) "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".

Основное о денежной помощи в размере 10 пенсий при выходе на заслуженный отдых (инфографика: pfu.gov.ua/vl)

Как именно исчисляется специальный стаж граждан

В завершение в ГУ ПФУ в Волынской области напомнили, как исчисляется специальный стаж:

  • по данным трудовой книжки;
  • по информации из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
  • по дополнительным документам - в случае необходимости.

"Разрешается суммировать периоды работы, дающие право на пенсию за выслугу лет", - сообщили украинцам.

Напомним, ранее мы рассказывали, как повысили пенсии в Украине с января 2026 года и сколько теперь украинцам нужно иметь стажа для выхода на пенсию по возрасту.

Кроме того, мы объясняли, когда нужна справка о доходах пенсионера и где ее получить.

Читайте также о перерасчете пенсии работающим пенсионерам - в каких случаях учтут новую зарплату.

