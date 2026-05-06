10 пенсий "за раз": кто из украинцев может получить единоразовую помощь и при каких условиях
Выход на пенсию по возрасту может принести некоторым из украинцев ощутимую единовременную помощь - в размере десяти месячных выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Волынской области.
Кто в Украине имеет право получить 10 пенсий сразу
В ПФУ напомнили, что право на единовременную денежную помощь при выходе на пенсию по возрасту имеют некоторые работники бюджетной сферы.
Такая норма закреплена в законе Украины 1058-IV (от 09.07.2003 года) "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
"Размер помощи (выплаты) равен 10 месячным пенсиям, исчисленным на день ее назначения", - объяснили украинцам.
Уточняется также, что вся сумма:
- выплачивается единовременно;
- не облагается налогом;
- финансируется из Государственного бюджета.
Работников каких сфер касается такая выплата
Согласно информации ПФУ, такая единовременная денежная помощь при выходе на пенсию по возрасту касается:
- работников сферы образования;
- работников здравоохранения;
- работников социального обеспечения;
- спортсменов - заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, членов национальных сборных;
- артистов театрально-концертных заведений.
При каких условиях можно получить единовременную выплату
Украинцам рассказали, что право на такую единовременную помощь имеют граждане, которые:
- работали в государственном или коммунальном учреждении - на день достижения пенсионного возраста;
- занимали должность, которая дает право на пенсию за выслугу лет;
- имеют необходимый страховой стаж - не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
- не получали ни одного вида пенсии ранее.
При этом в стаж засчитывается работа "именно в тех государственных, коммунальных учреждениях и на должностях, которые определены постановлением Кабинета министров Украины №909 (от 04.11.1993 года) "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".
Основное о денежной помощи в размере 10 пенсий при выходе на заслуженный отдых (инфографика: pfu.gov.ua/vl)
Как именно исчисляется специальный стаж граждан
В завершение в ГУ ПФУ в Волынской области напомнили, как исчисляется специальный стаж:
- по данным трудовой книжки;
- по информации из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
- по дополнительным документам - в случае необходимости.
"Разрешается суммировать периоды работы, дающие право на пенсию за выслугу лет", - сообщили украинцам.
