10 пенсій за раз: хто з українців має право на велику виплату

В Україні деякі громадяни при виході на пенсію за віком можуть отримати одноразову виплату, що дорівнює десяти місячним пенсіям.

Хто має право на 10 пенсій одноразово

Отримати виплату можуть ті, хто на день досягнення пенсійного віку працював у державному або комунальному закладі на посаді, яка дає право на пенсію за вислугу років:

чоловіки - не менше 35 років стажу;

жінки - не менше 30 років стажу.

Виплата доступна тільки тим, хто раніше не отримував жодного виду пенсії.

Основні категорії працівників

Найчастіше це стосується:

працівників освіти,

медиків,

соцпрацівників,

спортсменів (заслужених майстрів спорту, членів збірних),

артистів театрально-концертних закладів.

Який стаж враховується

До спеціального стажу зараховується робота на посадах, визначених постановою Кабміну №909:

установи освіти, охорони здоров’я та соціального захисту;

робота на відповідних посадах, що дає право на пенсію за вислугу років.

Стаж обчислюється за даними трудової книжки та реєстру застрахованих осіб, можлива сумаризація періодів роботи.

Як розраховується виплата

Розмір одноразової виплати визначається від місячної пенсії на день її призначення та виплачується одноразово.

Виплата не оподатковується та фінансується за рахунок державного бюджету України.

Простими словами, якщо ви працювали, наприклад, учителем чи лікарем у державному закладі, маєте потрібний страховий стаж і вперше виходите на пенсію, держава виплатить вам допомогу, яка дорівнює 10 вашим пенсіям.

Який розмір пенсії в Україні у 2026 році

З 1 січня 2026 року в Україні змінилися мінімальні розміри прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Прожитковий мінімум (мінімальна пенсія) для осіб, які втратили працездатність, тепер становить 2 595 грн (раніше 2 361 грн), мінімальна зарплата - 8 647 грн (було 8 000 грн), а прожитковий мінімум на одну особу в місяць - 3 209 грн (було 2 920 грн).

Відповідно, пенсіонерам, які досягли 65 років і мають необхідний страховий стаж (35 років для чоловіків та 30 років для жінок), виплачують мінімальну пенсію не менше 40% від мінімальної зарплати - 3 458,80 грн. Це на 258,80 грн більше, ніж у 2025 році.

Через підвищення мінімальної зарплати зросли й щомісячні виплати для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною, зокрема Героїв України та кавалерів державних орденів.

Пенсії перераховані автоматично, без потреби звертатися до Пенсійного фонду.