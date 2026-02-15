Розмір пенсії можна дізнатися вже зараз: як розрахувати виплати онлайн без черг та довідок
Українці можуть самостійно спрогнозувати своє фінансове майбутнє, не відвідуючи держустанови. Спеціальний сервіс від Пенсійного фонду дозволяє дізнатися суму майбутньої пенсії та перевірити свій стаж у кілька кліків.
Як працює онлайн-калькулятор та що для цього потрібно - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Головне:
- Без візитів до ПФУ: Все, що потрібно - це доступ до інтернету та електронний підпис (КЕП).
- Автоматичні дані: Система сама підтягує ваш ПІБ, стаж та історію зарплат з державних реєстрів.
- Прогноз майбутнього: Ви можете додати стаж, який ще плануєте набути, щоб побачити, як зросте ваша виплата через 5 чи 10 років.
- Необмежені спроби: Розрахунок можна проводити скільки завгодно разів, редагуючи дані про заробіток для різних сценаріїв.
Як скористатися сервісом (інструкція):
Авторизація: Зайдіть на Портал електронних послуг ПФУ за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).
Перевірка даних: У кабінеті відобразяться ваші ПІБ, дата народження та дані про трудову діяльність.
Налаштування: Оберіть алгоритм розрахунку. Ви можете додати періоди роботи або підкоригувати суми заробітку, якщо бачите неточності.
Результат: Натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".
Що ви отримаєте на виході?
Система миттєво сформує протокол розрахунку, де буде вказано очікуваний розмір пенсії з урахуванням вашого страхового стажу. Кількість спроб не обмежена - ви можете моделювати різні сценарії (наприклад, як зміняться виплати, якщо ви пропрацюєте ще 5 років).
Головні переваги онлайн-розрахунку:
Жодних паперів: Вам не потрібно збирати довідки про зарплату чи стаж - система автоматично підтягує дані з реєстрів.
Прогноз на майбутнє: Ви можете порахувати пенсію не лише на сьогодні, а й з урахуванням років, які ще плануєте відпрацювати.
Контроль стажу: Це чудовий шанс перевірити, чи всі ваші робочі періоди враховані коректно, поки до пенсії ще є час.