Пенсії в Україні зростуть з 1 березня, але не для всіх: кому точно не варто чекати індексації
Традиційна індексація пенсій в Україні запланована на 1 березня. Більшість пенсіонерів отримають підвищення, але є й ті, хто залишиться без доплат.
Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр соцполітики Денис Улютін.
Головне:
- Коли та на скільки: з 1 березня пенсії більшості українців проіндексують на 12,1%.
- Кому не підвищать: виплати не зміняться для прокурорів, суддів у відставці, отримувачів максимальної пенсії (25 950 грн) та тих, чиї пенсії вже раніше підтягнули до мінімального гарантованого рівня.
- Особливість: показник індексації на 4% перевищує рівень інфляції минулого року.
Фото: кого не торкнеться березнева індексація пенсій (інфографіка РБК-Україна)
Відповідаючи на питання щодо того, чи є пенсіонери, яких березнева індексація не стосується, Улютін назвав три категорії.
Тож, з 1 березня пенсія залишиться без змін для:
- пенсіонерів, чиї виплати вже підвищували до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших;
- ті, хто отримує максимальний ромір пенсій - 25 950 грн;
- прокурори, а також судді у відставці.
Що треба знати про індексацію:
- коли - з 1 березня для більшості пенсіонерів,
- на скільки - індексації буде здійснена на 12,1%. Це на 4% більше за індекс інфляції в попередньому році.
Як змінились пенсії з 2026 року
Як ми писали раніше, з 1 січня в Україні вже підвищували розмір пенсій.
Підвищення через ріст мінімалки (8 647 грн)
- Пенсіонери від 65 років (зі стажем 30/35 років): мінімальна виплата зросла до 3 458,80 грн.
- Особливі заслуги: збільшено виплати Героям України та кавалерам державних орденів.
Підвищення через прожитковий мінімум (2 595 грн)
- Мінімальна пенсія: зросла до 2 595 грн.
- Максимальна пенсія: тепер становить 25 950 грн.
- Понаднормовий стаж: доплата за кожен "зайвий" рік зросла (1% від нового мінімуму).
Важливо знати:
- Працюючі пенсіонери: отримають ці підвищення лише після звільнення.
- Автоматизація: звертатися до ПФУ не потрібно - перерахунок відбувся автоматично з січня.