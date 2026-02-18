ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Пенсії в Україні зростуть з 1 березня, але не для всіх: кому точно не варто чекати індексації

Україна, Середа 18 лютого 2026 14:00
UA EN RU
Пенсії в Україні зростуть з 1 березня, але не для всіх: кому точно не варто чекати індексації Фото: кому не підвищать пенсію з 1 березня (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Традиційна індексація пенсій в Україні запланована на 1 березня. Більшість пенсіонерів отримають підвищення, але є й ті, хто залишиться без доплат.

Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр соцполітики Денис Улютін.

Головне:

  • Коли та на скільки: з 1 березня пенсії більшості українців проіндексують на 12,1%.
  • Кому не підвищать: виплати не зміняться для прокурорів, суддів у відставці, отримувачів максимальної пенсії (25 950 грн) та тих, чиї пенсії вже раніше підтягнули до мінімального гарантованого рівня.
  • Особливість: показник індексації на 4% перевищує рівень інфляції минулого року.

Пенсії в Україні зростуть з 1 березня, але не для всіх: кому точно не варто чекати індексації

Фото: кого не торкнеться березнева індексація пенсій (інфографіка РБК-Україна)

Відповідаючи на питання щодо того, чи є пенсіонери, яких березнева індексація не стосується, Улютін назвав три категорії.

Тож, з 1 березня пенсія залишиться без змін для:

  1. пенсіонерів, чиї виплати вже підвищували до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших;
  2. ті, хто отримує максимальний ромір пенсій - 25 950 грн;
  3. прокурори, а також судді у відставці.

Що треба знати про індексацію:

Як змінились пенсії з 2026 року

Як ми писали раніше, з 1 січня в Україні вже підвищували розмір пенсій.

Підвищення через ріст мінімалки (8 647 грн)

  • Пенсіонери від 65 років (зі стажем 30/35 років): мінімальна виплата зросла до 3 458,80 грн.
  • Особливі заслуги: збільшено виплати Героям України та кавалерам державних орденів.

Підвищення через прожитковий мінімум (2 595 грн)

  • Мінімальна пенсія: зросла до 2 595 грн.
  • Максимальна пенсія: тепер становить 25 950 грн.
  • Понаднормовий стаж: доплата за кожен "зайвий" рік зросла (1% від нового мінімуму).

Важливо знати:

  • Працюючі пенсіонери: отримають ці підвищення лише після звільнення.
  • Автоматизація: звертатися до ПФУ не потрібно - перерахунок відбувся автоматично з січня.

