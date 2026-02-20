10 пенсий за раз: кто из украинцев имеет право на большую выплату

В Украине некоторые граждане при выходе на пенсию по возрасту могут получить единовременную выплату, равную десяти месячным пенсиям.

Кто имеет право на 10 пенсий единовременно

Получить выплату могут те, кто на день достижения пенсионного возраста работал в государственном или коммунальном учреждении на должности, которая дает право на пенсию за выслугу лет:

мужчины - не менее 35 лет стажа;

женщины - не менее 30 лет стажа.

Выплата доступна только тем, кто ранее не получал ни одного вида пенсии.

Основные категории работников

Чаще всего это касается:

работников образования,

медиков,

соцработников,

спортсменов (заслуженных мастеров спорта, членов сборных),

артистов театрально-концертных заведений.

Какой стаж учитывается

В специальный стаж засчитывается работа на должностях, определенных постановлением Кабмина №909:

учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты;

работа на соответствующих должностях, дающая право на пенсию за выслугу лет.

Стаж исчисляется по данным трудовой книжки и реестра застрахованных лиц, возможна суммаризация периодов работы.

Как рассчитывается выплата

Размер единовременной выплаты определяется от месячной пенсии на день ее назначения и выплачивается единовременно.

Выплата не облагается налогом и финансируется за счет государственного бюджета Украины.

Простыми словами, если вы работали, например, учителем или врачом в государственном учреждении, имеете нужный страховой стаж и впервые выходите на пенсию, государство выплатит вам помощь, равную 10 вашим пенсиям.

Какой размер пенсии в Украине в 2026 году

С 1 января 2026 года в Украине изменились минимальные размеры прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Прожиточный минимум (минимальная пенсия) для лиц, утративших трудоспособность, теперь составляет 2 595 грн (ранее 2 361 грн), минимальная зарплата - 8 647 грн (было 8 000 грн), а прожиточный минимум на одного человека в месяц - 3 209 грн (было 2 920 грн).

Соответственно, пенсионерам, которые достигли 65 лет и имеют необходимый страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), выплачивают минимальную пенсию не менее 40% от минимальной зарплаты - 3 458,80 грн. Это на 258,80 грн больше, чем в 2025 году.

Из-за повышения минимальной зарплаты выросли и ежемесячные выплаты для лиц с особыми заслугами перед Родиной, в частности Героев Украины и кавалеров государственных орденов.

Пенсии пересчитаны автоматически, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд.