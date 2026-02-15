ua en ru
Нд, 15 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Пенсіонерам дали час до квітня: що треба зробити, щоб не втратити гроші

Україна, Неділя 15 лютого 2026 11:47
UA EN RU
Пенсіонерам дали час до квітня: що треба зробити, щоб не втратити гроші Фото: частина пенсіонерів має до квітня подати документи для виплат (соцмережі "Укрпошти")
Автор: Ірина Гамерська

Через блекаути та проблеми зі зв'язком уряд продовжив терміни ідентифікації для мільйона пенсіонерів. Призупинені виплати наразі поновлено.

Про це заявив міністр соцполітики Денис Улютін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд.

Читайте також: Пенсії українцям перерахують з 1 березня: на скільки зростуть виплати

Головне:

  • Новий термін: Подати необхідні декларації та пройти перевірку потрібно до 1 квітня 2026 року.
  • Хто в зоні ризику: Пенсіонери, які зареєстровані на ТОТ або виїхали за кордон (приблизно 1 млн осіб).
  • Декларація про виплати: Ключова умова - підтвердити, що ви не отримуєте пенсію від держави-агресора.
  • Автоматичне поновлення: На період до квітня держава вже повернула гроші тим, хто не встиг пройти процедуру через відсутність світла чи інтернету.

Що сталося

Протягом 2025 року пенсіонери, які були зареєстровані на ТОТ або виїхали за кордон, мали здійснити дві процедури - пройти ідентифікацію та подати декларацію, що вони не отримують виплати від РФ. Загалом приблизно один мільйон людей повинні були подати таку декларацію.

Втім, Кабмін врахував складні умови початку року - перебої з електропостачанням та інтернетом. Тож термін подання декларації про неотримання виплат від РФ продовжили до 1 квітня.

Наразі ж пенсіонерам, які не подали документи, виплати поновили автоматично.

"Наша мета - переконатися, що кошти надходять саме громадянину, якому вони призначені", - повідомив Улютін.

Як подати документи

Три способи проходження ідентифікації та декларування (щоб не втратити виплати):

  • Цифровий: Через портал електронних послуг ПФУ або застосунок "Дія".
  • Віртуальний: Записатися на відеоконференцію з фахівцем Пенсійного фонду.
  • Офіційний: Звернутися до банку, сервісного центру ПФУ або консульства України за кордоном.

Читайте також:

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсійний фонд України Міністерство соціальної політики Пенсії в Україні
Новини
РФ намагається оточити Мирноград з півночі: десантники показали "сафарі" на окупантів
РФ намагається оточити Мирноград з півночі: десантники показали "сафарі" на окупантів
Аналітика
Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи