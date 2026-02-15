Пенсіонерам дали час до квітня: що треба зробити, щоб не втратити гроші

Через блекаути та проблеми зі зв'язком уряд продовжив терміни ідентифікації для мільйона пенсіонерів. Призупинені виплати наразі поновлено.

Про це заявив міністр соцполітики Денис Улютін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд .

Головне:

Новий термін: Подати необхідні декларації та пройти перевірку потрібно до 1 квітня 2026 року.

Подати необхідні декларації та пройти перевірку потрібно до 1 квітня 2026 року. Хто в зоні ризику: Пенсіонери, які зареєстровані на ТОТ або виїхали за кордон (приблизно 1 млн осіб).

Пенсіонери, які зареєстровані на ТОТ або виїхали за кордон (приблизно 1 млн осіб). Декларація про виплати: Ключова умова - підтвердити, що ви не отримуєте пенсію від держави-агресора.

Ключова умова - підтвердити, що ви не отримуєте пенсію від держави-агресора. Автоматичне поновлення: На період до квітня держава вже повернула гроші тим, хто не встиг пройти процедуру через відсутність світла чи інтернету.

Що сталося

Протягом 2025 року пенсіонери, які були зареєстровані на ТОТ або виїхали за кордон, мали здійснити дві процедури - пройти ідентифікацію та подати декларацію, що вони не отримують виплати від РФ. Загалом приблизно один мільйон людей повинні були подати таку декларацію.

Втім, Кабмін врахував складні умови початку року - перебої з електропостачанням та інтернетом. Тож термін подання декларації про неотримання виплат від РФ продовжили до 1 квітня.

Наразі ж пенсіонерам, які не подали документи, виплати поновили автоматично.

"Наша мета - переконатися, що кошти надходять саме громадянину, якому вони призначені", - повідомив Улютін.

Як подати документи

Три способи проходження ідентифікації та декларування (щоб не втратити виплати):