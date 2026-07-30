ua en ru
Чт, 30 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Скільки коштує вода у Києві сьогодні і як може зрости тариф

11:45 30.07.2026 Чт
2 хв
"Київводоканал" пропонував підвищити тариф втричі, але в КМДА мають іншу позицію
aimg Дмитро Левицький
Скільки коштує вода у Києві сьогодні і як може зрости тариф Фото: який тариф на воду в Києві сьогодні (Getty Images)
Розбираємося в субсидіях та пенсіях за тебе! Підпишись на РБК-Україна у Google

Тарифи на воду у Києві сьогодні не є найвищими серед інших міст України. Але ціни на водопостачання і водовідведення у столиці планують переглянути.

Скільки коштує вода сьогодні та яким може бути новий тариф, - розповідає РБК-Україна.

Головне:

  • Ціни сьогодні: Наразі загальний тариф на воду у Києві становить 30,38 грн за куб.
  • Пропозиція водоканалу: "Київводоканал" пропонував підвищити тариф майже втричі - до майже 89 грн за куб.
  • Позиція влади: КМДА відхилила пропозицію водоканалу, натомість планує встановити погоджений з НКРЕКП тариф на рівні 63,79 грн за куб.

Скільки коштує вода зараз

На сьогодні жителі столиці сплачують за воду за такими тарифами:

  • 16,16 грн за куб. м - за централізоване водопостачання;
  • 14,22 грн за куб. м - за водовідведення.

Загалом чинний сумарний тариф становить 30,38 гривні за кубічний метр.

Що пропонував "Київводоканал"

"Київводоканал" розрахував новий економічно обґрунтований тариф та подав його на розгляд столичній владі.

За розрахунками, водопостачання мало б коштувати 50,69 грн/куб. м, а водовідведення - 38,21 грн/куб. м (загалом майже 89 грн за кубометр).

Необхідність такого суттєвого підвищення у водоканалі пояснили низкою факторів:

  • витрати на електроенергію зросли втричі порівняно з 2022 роком;
  • вартість паливно-мастильних матеріалів збільшилася більше ніж удвічі;
  • ціни на окремі реагенти для очищення води підвищилися майже втричі;
  • зросли витрати на запчастини та ремонт через атаки РФ та знос мереж;
  • підвищився рівень мінімальної та середньої заробітної плати.

Яке рішення ухвалила міська влада

У КМДА заявили, що тариф у майже 90 гривень за кубометр для киян не будуть запроваджувати. Місто не погодило розрахунки "Київводоканалу".

Замість цього для мешканців столиці діятиме тариф на рівні 63,79 гривні за кубометр. Цю ціну Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила ще у 2024 році.

З огляду на середньостатистичні обсяги споживання холодної води в столиці, сума у платіжках для родини з трьох осіб зросте приблизно на 200–300 гривень на місяць.

Читайте також:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Тарифи на ЖКГ Київ
Новини
Трагедія під Кривим Рогом, прильоти у висотки у Львові: головне про наслідки атаки РФ
Трагедія під Кривим Рогом, прильоти у висотки у Львові: головне про наслідки атаки РФ
Аналітика
Чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою: інтервʼю офіцера 3-ї ОШБр
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою: інтервʼю офіцера 3-ї ОШБр